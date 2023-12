Hyrwyddiad PlayStation Plus Newydd yn Cynnig Anrhegion a Gostyngiadau Cyffrous

By

Mae Sony PlayStation yn cychwyn y tymor gwyliau gyda hyrwyddiad cyffrous o'r enw The Season of Play, a fydd yn rhedeg o 5 Rhagfyr, 2023, i Ionawr 5, 2024. Mae'r digwyddiad mis hwn wedi'i gynllunio i ddathlu a gwobrwyo'r gymuned PlayStation ffyddlon.

Yn ystod y Tymor o Chwarae, gall aelodau PlayStation Plus edrych ymlaen at ystod o weithgareddau a buddion. I ddechrau, gall chwaraewyr adbrynu codau taleb ar gyfer avatars newydd sy'n coffáu teitlau poblogaidd, gan gynnwys Ghost of Tsushima, Gwarchae Chwech Enfys Tom Clancy, Final Fantasy VII Remake, a mwy. Mae avatars ar gael ar gyfer consolau PS5 a PS4, ac nid oes angen aelodaeth PlayStation Plus.

Yn ogystal ag avatars, bydd nwyddau PlayStation Gear ar gael am ostyngiad o 15% gan ddefnyddio'r cod promo SEASONOFPLAY15. Gall chwaraewyr ymweld â gear.playstation.com am ragor o wybodaeth a manylion am y cynnig cyffrous hwn.

I'r rhai nad ydyn nhw'n aelodau o PlayStation Plus, peidiwch â phoeni, mae yna weithgareddau i chi hefyd. Er na fyddwch yn gallu cyrchu bargeinion a thwrnameintiau unigryw, gallwch barhau i fwynhau penwythnos aml-chwaraewr ar-lein am ddim rhwng Rhagfyr 9 a Rhagfyr 10. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd multiplayer ar-lein ar gael heb aelodaeth PlayStation Plus, gan ganiatáu i chwaraewyr ymuno â'u ffrindiau mewn gameplay aml-chwaraewr cyffrous.

Ymhellach, cynhelir Twrnameintiau PlayStation rhwng Rhagfyr 12 a Rhagfyr 17. Mae hwn yn gyfle gwych i chwaraewyr cystadleuol arddangos eu sgiliau ac ennill gwobrau, gan gynnwys aelodaeth PlayStation Plus Premium/Deluxe a chyfle i gymryd rhan mewn raffl ar gyfer PlayStation 5 Digital Argraffiad consol.

Fel rhan o'r Tymor Chwarae, gall aelodau PlayStation Plus hefyd ennill pwyntiau bonws ar PlayStation Stars trwy adbrynu a chwarae unrhyw un o Gemau Misol PlayStation Plus Rhagfyr. Mae hon yn ffordd wych o wella'ch profiad hapchwarae a chael buddion ychwanegol gyda phryniannau cymwys ar y PlayStation Store.

I goroni'r cyfan, bydd Sony Pictures Core Benefits yn rhoi mynediad i aelodau PlayStation Plus at gatalog o ffilmiau wedi'u curadu, ynghyd â gostyngiadau unigryw ar deitlau dethol. Gan ddechrau Rhagfyr 5, bydd cynnwys dethol o Crunchyroll hefyd yn cael ei ychwanegu, gan ganiatáu i gefnogwyr fwynhau penodau o gyfresi anime poblogaidd.

Peidiwch â cholli allan ar Dymor Chwarae PlayStation Plus! Ewch i wefan swyddogol PlayStation Plus i gael mwy o wybodaeth, a pharatowch ar gyfer mis anhygoel o hapchwarae, gwobrau a gostyngiadau. Hapchwarae hapus!