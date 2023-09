Fujifilm yn Cyhoeddi Camera Di-ddrych Newydd GFX100 II am Bris Is

By

Mae Fujifilm wedi datgelu ei gamera blaenllaw di-ddrych fformat canolig diweddaraf, y GFX100 II, yn ystod ei ffrwd fyw X Summit. Daw'r GFX100 II â sawl nodwedd newydd, gan gynnwys synhwyrydd newydd, autofocus canfod pwnc, a fideo 4K lled llawn. Yr hyn sydd fwyaf trawiadol yw, er gwaethaf ychwanegu'r nodweddion hyn, mai pris y camera yw $7,499, sydd tua $2,500 yn llai na'i ragflaenydd, y GFX100.

Mae gan y GFX100 II gorff mwy cryno o'i gymharu â'r GFX100, ac mae'r gafael fertigol bellach yn ychwanegiad dewisol. Fodd bynnag, mae'r camera yn gwneud iawn am ei faint llai gyda manylebau gwell. Mae'n cynnal yr un datrysiad 102-megapixel ac mae'n cynnwys synhwyrydd 43.8 x 32.9mm, sy'n cynnig 1.7x yn fwy o arwynebedd na synhwyrydd ffrâm lawn 35mm. Yn ogystal, mae gan y camera newydd ystod ISO estynedig o 80 i 12,800 ac mae'n saethu fideo 4K lled llawn ar 60 ffrâm yr eiliad.

O ran cyflymder, mae'r GFX100 II yn defnyddio'r X-Processor pumed cenhedlaeth o gamerâu X-H2S ac X-H2 Fujifilm. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer autofocus canfod pwnc a'r gallu i recordio Apple ProRes 4:2:2 10-did i'w gardiau cof SDXC neu CFexpress Math-B deuol. Mae'r camera hefyd yn cyflwyno nodweddion fideo newydd, gan gynnwys olrhain pwnc yn y modd fideo a'r gallu i gyflawni recordiad 8K/30c.

Bydd ffotograffwyr yn gwerthfawrogi peiriant gwylio electronig newydd 100 miliwn-dot y GFX9.44 II, cyflymder saethu cyflym o hyd at 8fps, a chynnwys efelychiad ffilm newydd o'r enw Reala Ace. Gall y sgrin LCD gefn addasadwy ogwyddo'n gyflym i fyny, i lawr, neu i'r ochr, yn debyg i'r Fujifilm X-T5. Fodd bynnag, nid oes ganddo'r gallu i bwyntio ymlaen ar gyfer hunan-gofnodi.

Yn gyffredinol, nod y GFX100 II yw gwneud ffotograffiaeth fformat canolig yn fwy hygyrch gyda'i bwynt pris is a dyluniad mwy cludadwy. Er ei bod yn dal i fod yn system ddrud, mae'n cynnig ffracsiwn o'r gost o'i gymharu â chamerâu fformat canolig pen uchel y gorffennol. Mae'r GFX100 II yn darparu datrysiad amlbwrpas i ffotograffwyr sydd am fentro i ffotograffiaeth fformat canolig.

