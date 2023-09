Y Cydweithrediad Cyffrous rhwng Fortnite a My Hero Academia

By

Mae gan gefnogwyr Fortnite a selogion My Hero Academia reswm i lawenhau wrth i'r cydweithrediad diweddaraf ddod â chymeriadau annwyl My Hero Academia i fyd Fortnite. Mewn trelar newydd, mae'r gêm frwydr royale boblogaidd yn datgelu bod Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, a Mina Ashido wedi gwneud eu ymddangosiad cyntaf yn Siop Eitemau Fortnite.

Mae'r cymeriadau o Ysgol Uwchradd UA, gan gynnwys Shoto Todoroki gyda'i bwerau iâ a thân trawiadol, Eijiro Kirishima gyda'i groen caled, a Mina Ashido gyda'i galluoedd yn seiliedig ar asid, wedi dychwelyd am genhadaeth hyfforddi arall yn y diweddariad Fortnite v26.10. Gall chwaraewyr gychwyn ar quests yn y gêm i ennill XP ac ymgolli ymhellach yn y profiad croesi cyffrous hwn.

Mae cydweithrediad Fortnite â My Hero Academia yn arddangos ymdrechion parhaus Epic Games i ddod â chymeriadau poblogaidd o wahanol ffans i'r gêm. Mae'r cydweithrediad hwn nid yn unig yn ychwanegu cymeriadau newydd i'r gêm, ond hefyd yn cyflwyno llinell stori unigryw a heriau newydd i chwaraewyr eu harchwilio.

Mae'r cydweithrediad hwn yn cynnig cyfle i gefnogwyr My Hero Academia ymgysylltu â'u hoff gymeriadau mewn amgylchedd hapchwarae gwahanol, tra bod chwaraewyr Fortnite yn cael eu cyflwyno i fyd cyfoethog My Hero Academia. Gall y ddau gefnogwr ddod ynghyd i fwynhau cyffro a gwefr y digwyddiad croesi hwn.

Wrth i'r cydweithrediad rhwng Fortnite a My Hero Academia ddatblygu, gall cefnogwyr ddisgwyl mwy o bethau annisgwyl, quests a gwobrau yn y diweddariadau sydd i ddod. Cadwch lygad am ragor o fanylion ac ymunwch â'r antur wrth i'r cymeriadau eiconig hyn ymuno ym myd Fortnite.

Ffynonellau:

– [ffynhonnell 1]

– [ffynhonnell 2]

Diffiniadau:

- Fortnite: Gêm fideo Battle Royale boblogaidd a ddatblygwyd gan Epic Games, lle mae chwaraewyr yn ymladd yn erbyn ei gilydd i fod y person olaf i sefyll.

- My Hero Academia: Cyfres manga ac anime poblogaidd a grëwyd gan Kohei Horikoshi, wedi'i gosod mewn byd lle mae gan unigolion alluoedd goruwchddynol o'r enw “Quirks.” Mae'r stori yn dilyn Izuku Midoriya, bachgen ifanc heb Quirk, sy'n anelu at ddod yn arwr.