Diweddariad Fortnite 26.10: Amserlen Amser Seibiant a Dyfaliadau Am Gynnwys Newydd

Mae datblygwr Fortnite, Epic Games, wedi cyhoeddi na fydd y gêm ar gael ar hyn o bryd ar gyfer diweddariad 26.10. Bydd y diweddariad hwn yn berthnasol i wahanol lwyfannau gan gynnwys PS5, PS4, consolau Xbox, Nintendo Switch, Android, a PC. Gall chwaraewyr ddisgwyl i'r diweddariad fod ar gael i'w lawrlwytho ar fore Medi 12.

Gyda'r diweddariad, dylai defnyddwyr ragweld cyfnod o amser segur gweinydd. Mae hyn yn golygu na fydd modd chwarae Fortnite dros dro am ychydig oriau. I gael gwybodaeth fanwl ynghylch pryd y gallwch fewngofnodi yn ôl i'r gêm, dyma amserlen amser segur gweinydd 26.10:

– Disgwylir i'r amser segur ddechrau am 4 AM ET, gan arwain at analluogi paru ychydig ymlaen llaw.

– Ar gyfer cefnogwyr y DU, bydd y cyfnod all-lein llawn yn dechrau am 9 AM BST tra bydd paru yn cael ei analluogi am 8.30 AM BST.

Er nad yw Epic Games wedi nodi'n benodol pryd y bydd yr amser segur yn dod i ben, mae cynnal a chadw fel arfer yn cymryd tua cwpl o oriau. Felly, dylai Fortnite fod yn ôl ar-lein erbyn 11 AM BST fan bellaf.

Mae cyhoeddiad y diweddariad hwn wedi tanio dyfalu ymhlith selogion ynghylch pa gynnwys newydd fydd yn cael ei gynnwys yn diweddariad 26.10. Mae rhai cefnogwyr yn damcaniaethu, gyda lansiad mynediad cynnar Mortal Kombat 1 ar fin digwydd, y gallai Sub Zero o'r fasnachfraint ddod yn gymeriad chwaraeadwy yn Fortnite.

Yn ogystal, mae disgwyl i Epic Games gyflwyno eitem neu arf newydd, yn ogystal ag ychwanegiad newydd. Bydd y siop eitemau hefyd yn derbyn crwyn newydd i chwaraewyr gaffael a gwella eu profiad hapchwarae.

Ochr yn ochr â'r ychwanegiadau newydd hyn, bydd Epic Games yn mynd i'r afael â chwilod cyffredin a diffygion gameplay o ddechrau'r tymor newydd, gan loywi'r gêm ymhellach er mwynhad gorau posibl.

Ffynhonnell: Cyhoeddiad Twitter Gemau Epic