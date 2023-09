Diweddariad Fortnite 26.10 yn Cyflwyno Fy Arwr Academia Crossover

Mae'r diweddariad Fortnite diweddaraf, fersiwn 26.10, wedi cyrraedd gyda rhai nodweddion a chynnwys newydd cyffrous. Un o brif uchafbwyntiau'r diweddariad hwn yw gorgyffwrdd My Hero Academia, gan ddod â chymeriadau a galluoedd o'r gyfres anime boblogaidd i gêm Battle Royale.

Gall chwaraewyr nawr ddefnyddio eitem Wal Iâ Todoroki, sy'n caniatáu iddynt greu rhwystrau rhewlifol at ddibenion amddiffyn neu ymosod. Mae gan y Wal Iâ gryn dipyn o iechyd a gall wrthsefyll difrod nes iddo dorri. Gellir dod o hyd iddo ar y ddaear, mewn cistiau, neu yn All Might Supply Drops. Mae'r eitem hon yn ychwanegu tro unigryw i'r gameplay, gan y gall ddal gwrthwynebwyr a gwneud iddynt lithro o gwmpas ar yr iâ.

Yn ogystal â'r Wal Iâ, gall chwaraewyr hefyd ddefnyddio gallu Deku's Smash, a all guro gelynion allan ar unwaith gydag un ergyd yn unig. Fodd bynnag, dim ond o All Might Supply Drop y gellir cael y pŵer hwn, felly mae angen i chwaraewyr fod yn wyliadwrus am y diferion hyn.

Bydd cwblhau Quests Deku a Quests Todoroki yn gwobrwyo chwaraewyr gyda phwyntiau profiad, a bydd cwblhau cyfanswm chwe My Hero Academia Quests yn lefelu'r chwaraewr yn syth.

Ymhellach, mae tri chrwyn My Hero Academia newydd wedi'u hychwanegu at y Siop Eitemau. Gall chwaraewyr nawr ymladd fel Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, a Mina Ashido, tri o arwyr-mewn-hyfforddiant gorau UA.

Yn ogystal â'r cynnwys crossover, mae'r diweddariad hefyd yn cyflwyno'r eitem Pizza Party, a all wella chwaraewyr a rhoi hwb i'w tarian. Mae'r ychwanegiad Ail-lwytho SMG Di-hid yn caniatáu i SMGs ail-lwytho'n gyflymach, a gellir datgloi Arddulliau Lefel Uwch newydd ar gyfer rhai gwisgoedd ar Lefelau Tymor 100 a 125.

Ar y cyfan, mae diweddariad Fortnite 26.10 yn dod ag ystod o nodweddion a chynnwys newydd cyffrous i chwaraewyr eu mwynhau. P'un a yw'n rhyddhau galluoedd pwerus, yn creu rhwystrau rhewllyd, neu'n lefelu gwisgoedd, mae rhywbeth at ddant pawb yn y diweddariad diweddaraf hwn.

Ffynonellau: Fortnite Patch Notes