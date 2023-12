Ffilm Dilysnod “Gwyrth ym Methlehem, Pa.” Chwistrellu Hud Gwyliau

By

Mewn stori wyliau galonogol, mae Hallmark Movies & Mysteries yn cyflwyno “Miracle in Bethlehem, Pa.” yn cael ei dangos am y tro cyntaf ar Ragfyr 21. Mae'r ffilm yn dilyn Mary Ann, cyfreithiwr llwyddiannus sy'n hiraethu am fabwysiadu plentyn ac yn profi llawenydd bod yn fam. Yn cael ei chwarae gan Laura Vandervoort, mae Mary Ann yn cychwyn ar daith i Fethlehem, PA, ychydig cyn y Nadolig i gwrdd â’i bwndel newydd o lawenydd.

Fodd bynnag, mae storm eira yn gorfodi Mary Ann a’i merch newydd-anedig, Natalie, i ohirio eu taith adref. Heb le i aros, maen nhw'n dod o hyd i loches yn ystafell sbâr Joe, y mae ei chwaer, Frankie, yn rheoli tafarn leol. Benjamin Ayres sy’n chwarae Joe, baglor gyda chartref blêr. Wrth i Mary Ann a Natalie ymgartrefu yn eu cartref dros dro, maent yn dod yn rhan o ddathliadau cyn-gwyliau Joe ac yn creu cysylltiad sy'n mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau.

Ynghanol eu ffydd gyffredin, mae Mary Ann a Joe yn ymddiried yn ei gilydd am yr heriau personol y maent yn eu hwynebu. Mae Mary Ann yn mynd i’r afael â datgelu ei phenderfyniad i fabwysiadu plentyn i’w mam sengl sy’n ei chael hi’n anodd. Yn y cyfamser, mae Joe yn rhannu effaith emosiynol marwolaeth ddiweddar ei dad, gan adael bwlch yn ei fywyd ar ei ôl. Wrth i'w cwlwm ddyfnhau, dônt yn fendithion annisgwyl i'w gilydd mewn ffyrdd rhyfeddol.

Er i'r ffilm gael ei ffilmio yn Winnipeg, Manitoba, Canada, mae Bethlehem yn dal i dderbyn y driniaeth Dilysnod. Mae swyn yr ŵyl a gweithgareddau gwyliau'r ddinas yn cael eu harddangos ar wefan Nadolig Hallmark trwy ffrwd fyw o Main Street. O siopa i reidiau ceffylau a cherbydau, gall gwylwyr o bob rhan o’r byd gael cipolwg ar ddathliadau Nadolig hudolus Bethlehem.

Gyda’i adrodd straeon ar sail ffydd a’i eiliadau twymgalon, mae “Miracle in Bethlehem, Pa.” Hallmark. yn barod i ysgeintio hud gwyliau a chynhesu calonnau gwylwyr y tymor hwn.