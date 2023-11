Ymladd Yn Erbyn Camwybodaeth Ar-lein: X Files Lawsuit Against Media Matters

By

Mae X, y platfform cyfryngau cymdeithasol a elwid gynt yn Twitter, wedi cymryd camau cyfreithiol yn erbyn Media Matters for America, grŵp pwyso chwith. Mae'r achos cyfreithiol yn honni bod Media Matters wedi trin data mewn ymgais i ddinistrio enw da'r platfform trwy ei gysylltu â chynnwys antisemitig.

Ar ôl rhyddhau dadansoddiad Media Matters, fe wnaeth cwmnïau mawr fel Apple, Disney, IBM, a Comcast oedi eu hysbysebu ar X. Ysgogodd hyn Elon Musk, sylfaenydd X, i fygwth achos cyfreithiol yn erbyn Media Matters, a gafodd ei feirniadu o'r grŵp eiriolaeth, gan ei alw'n fwli.

Mae'r achos cyfreithiol, a ffeiliwyd yn Texas, yn honni bod Media Matters yn fwriadol wedi llunio a chyflwyno delweddau ochr-yn-ochr o swyddi hysbysebwyr ar X ochr yn ochr â chynnwys neo-Natsïaidd a gwyn-genedlaetholgar. Dywed X nad oedd y delweddau hyn a driniwyd yn gynrychioliadol o brofiadau arferol defnyddwyr ar eu platfform.

Ar ben hynny, mae X yn egluro bod hysbysebion ar gyfer Comcast, Oracle, ac IBM yn ymddangos ochr yn ochr â chynnwys atgas a ddewiswyd gan Media Matters yn unig ac na chawsant eu gweld gan ddefnyddwyr X dilys. Pwysleisiodd Linda Yaccarino, Prif Swyddog Gweithredol X, fod y gwir ymhell o'r hyn y mae Media Matters yn ei honni.

Mewn ymateb i'r honiadau, mae'r Comisiwn Ewropeaidd, Warner Bros Discovery, Paramount, a Lionsgate i gyd wedi tynnu eu hymgyrchoedd hysbysebu yn ôl o X. Mae Elon Musk wedi addo dial ar gamau cyfreithiol yn erbyn Media Matters, gan gyfeirio ato fel "ymosodiad twyllodrus" ar y cwmni.

Yn y cyfamser, mae Media Matters yn amddiffyn ei weithredoedd fel rhan o'i genhadaeth i frwydro yn erbyn gwybodaeth anghywir geidwadol yn y cyfryngau. Mae’r grŵp yn disgrifio’i hun fel canolfan ymchwil a gwybodaeth flaengar sy’n dadansoddi ac yn cywiro naratifau ffug.

Mae'r anghydfod hwn wedi denu sylw y tu hwnt i faes cyfryngau cymdeithasol. Mae Twrnai Cyffredinol Gweriniaethol Texas, Ken Paxton, wedi cychwyn ymchwiliad i Media Matters ar gyfer gweithgaredd twyllodrus posib, gan labelu’r grŵp yn “sefydliad gwrth-rhydd lleferydd radical.” Mae Paxton yn ceisio sicrhau nad yw'r cyhoedd yn cael eu twyllo gan yr hyn y mae'n ei ystyried yn gynlluniau adain chwith i gyfyngu ar ryddid mynegiant.

Wrth i'r frwydr gyfreithiol hon ddatblygu, mae'n parhau i fod yn hanfodol mynd i'r afael â gwybodaeth anghywir ar-lein a diogelu cywirdeb llwyfannau digidol. Mae’r achos yn codi cwestiynau am gyfrifoldeb grwpiau eiriolaeth wrth iddynt fynd ar drywydd y gwirionedd a chanlyniadau posibl eu tactegau.

