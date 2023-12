Uwchgynhadledd New York Times DealBook: Elon Musk yn Agor Am Ddadlau Cyfryngau Cymdeithasol ac Adlais Hysbysebwr

By

Anerchodd Elon Musk, Prif Swyddog Gweithredol X, y ddadl ddiweddar ynghylch ei swydd antisemitig ar gyfryngau cymdeithasol yn ystod cyfweliad yn Uwchgynhadledd DealBook New York Times. Er iddo ymddiheuro am yr hyn a alwodd yn swydd “dumbest” ar y cyfryngau cymdeithasol erioed, mynegodd rwystredigaeth tuag at hysbysebwyr yn gadael ei lwyfan oherwydd gwrth-semitiaeth cynyddol ar X.

Yn ystod y cyfweliad, dywedodd Musk, “Dydw i ddim eisiau iddyn nhw hysbysebu. Os yw rhywun yn mynd i flacmelio i mi gyda hysbysebu neu arian, ewch f**k eich hun. Ewch. F**k. Eich Hun.” Er na soniodd yn uniongyrchol am unrhyw enwau, cyfeiriodd at Brif Swyddog Gweithredol Disney Bob Iger, a oedd wedi siarad yn gynharach yn yr uwchgynhadledd.

Nid yw Disney wedi ymateb i sylwadau Musk eto. Roedd Linda Yaccarino, Prif Swyddog Gweithredol X, hefyd yn bresennol yn y gynulleidfa wrth i Musk wneud y sylwadau hyn, gan dynnu sylw at ei rôl yn dod â hysbysebwyr enw mawr yn ôl i'r platfform.

Mewn sgwrs onest a throellog a barhaodd dros awr, fe wnaeth Musk hefyd fynd i'r afael â'r adlach y mae wedi'i dderbyn a dywedodd nad oes ganddo unrhyw broblem yn cael ei gasáu. “Casineb i ffwrdd. Mae yna wendid gwirioneddol i fod eisiau cael eich hoffi,” meddai.

Mae trydariad dadleuol Musk, a ysgogodd ecsodus yr hysbysebwr, wedi’i feirniadu fel antisemitig. Fodd bynnag, eglurodd Musk mai camgymeriad ffôl ydoedd ac nid adlewyrchiad o'i wir gredoau. Pwysleisiodd, “Rwyf wedi gwneud fy ngorau glas i egluro chwe ffordd o ddydd Sul, ond wyddoch chi, o leiaf rwy’n meddwl y bydd yn amlwg, ymhell o fod yn antisemitig, fy mod yn athronyddol mewn gwirionedd.”

Er gwaethaf yr adlach, mae cwmnïau Musk, gan gynnwys SpaceX a Starshield, yn parhau i dderbyn cyllid gan lywodraeth yr UD. Archwiliodd Kristin Fisher o CNN y pwnc hwn mewn adroddiad diweddar, gan dynnu sylw at benderfyniad y llywodraeth i gynnal ei phartneriaeth â Musk er gwaethaf y ddadl.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw Uwchgynhadledd DealBook New York Times?

A: Mae Uwchgynhadledd DealBook New York Times yn ddigwyddiad blynyddol sy'n dod ag arweinwyr busnes a llunwyr polisi dylanwadol ynghyd i drafod materion economaidd ac ariannol pwysig.

C: Beth yw X?

A: Mae X yn cyfeirio at y platfform cyfryngau cymdeithasol a elwid gynt yn Twitter, y gwnaeth Elon Musk y post dadleuol arno.

C: Beth yw gwrth-semitiaeth?

A: Mae gwrth-semitiaeth yn cyfeirio at ragfarn, gwahaniaethu, neu elyniaeth yn erbyn Iddewon ar sail eu crefydd neu ethnigrwydd.

C: Beth yw philosemistiaeth?

A: Mae Athroniaeth yn cyfeirio at agwedd gadarnhaol neu gefnogaeth tuag at bobl Iddewig a'u diwylliant.

Ffynhonnell: CNN