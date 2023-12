Mae Cefnogwyr Elden Ring yn Rhagweld Cyhoeddiad DLC yn The Game Awards

Mae cefnogwyr Elden Ring yn aros yn eiddgar am The Game Awards, gan obeithio am gyhoeddiad ynghylch y DLC y bu disgwyl mawr amdano. Mae'r disgwyl wedi cyrraedd cae twymyn ymhlith y gymuned, gyda chefnogwyr yn mynd at y cyfryngau cymdeithasol i fynegi eu cyffro a hyd yn oed amlygu rhyddhau'r DLC.

Mae subreddit Ring Elden yn fwrlwm o drafodaethau ac edafedd gwyllt. Mae rhai defnyddwyr wedi addo curo'r gêm gydag adeiladau anghonfensiynol a awgrymwyd gan ddefnyddwyr eraill, tra bod eraill wedi mynegi eu cyffro gyda brwdfrydedd graffig. Fodd bynnag, y duedd fwyaf nodedig yw'r ple i Bloodborne gael ei ryddhau ar PC, gan ychwanegu haen ychwanegol o gyffro i gefnogwyr.

Er nad oes cadarnhad ynghylch y cyhoeddiad heno, roedd FromSoftware wedi cyhoeddi datblygiad DLC o’r enw “Shadow of the Erdtree” yn gynharach eleni. Er bod y manylion yn parhau i fod yn brin, roedd delwedd ymlid yn dangos golygfa arswydus a'r teitl enigmatig. Y mis diwethaf, dywedodd Kadokawa, rhiant-gwmni FromSoftware, fod y datblygiad yn mynd rhagddo'n esmwyth.

Er ei bod yn ansicr pryd y bydd y DLC yn cael ei ryddhau, mae pen-blwydd dwy flynedd lansiad y gêm wreiddiol yn agosáu, ac mae Elden Ring wedi ymddangos yn The Game Awards yn y gorffennol. Gyda hyn mewn golwg, mae cefnogwyr yn parhau i fod yn obeithiol y bydd eu DLC hir-ddisgwyliedig yn cael ei ddadorchuddio o'r diwedd.

Mae'n gyfnod o ddisgwyliad ac undod i selogion Elden Ring. Wrth i'r Gwobrau Gêm ddod yn nes, bydd cefnogwyr yn parhau i ffurfio eu cylchoedd gwysio yn y gobaith o gyhoeddiad gwefreiddiol a fydd yn tawelu eu newyn am gynnwys newydd yn y bydysawd Elden Ring.