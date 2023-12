Penderfyniad yr Eryrod i Drosglwyddo Kyle Hamilton Yn Ôl i'w Haunt in Secondary Woes

By

Mae penderfyniad yr Philadelphia Eagles i drosglwyddo cyn-ddiogelwch Notre Dame Kyle Hamilton yn rownd gyntaf 2022 yn cael ei ddewis yn un drud. Er gwaethaf y disgwyl y byddai rheolwr cyffredinol yr Eryrod, Howie Roseman, yn targedu llinellwyr sarhaus neu amddiffynnol gyda'i ddewisiadau gorau, roedd llawer yn credu y byddai'r tîm yn gwneud eithriad i Hamilton ar ôl i Roseman fasnachu hyd at y 13eg dewis.

Roedd Hamilton ei hun yn argyhoeddedig y byddai'n cael ei ddewis gan yr Eryrod. Mewn cyfweliad â Podlediad Punch Line gyda Marlon Humphrey, datgelodd fod yna eiliad o ddisgwyl yn yr ystafell werdd cyn y dewis. Fodd bynnag, er mawr syndod iddo, dewisodd yr Eryrod ddewis y llinellwr amddiffynnol Jordan Davis yn lle hynny.

Cipiodd y Baltimore Ravens y cyfle yn gyflym gan ddewis Hamilton gyda'r 14eg dewis. Ers hynny, mae Hamilton wedi blodeuo i fod yn un o saffion gorau’r gynghrair mewn dim ond ei ail flwyddyn. Mae wedi cofnodi ystadegau trawiadol, gan gynnwys 62 tacl, tair sac, wyth tacl am golled, a dau ryng-gipiad mewn 12 cychwyniad. Mae ei effaith ar amddiffyn y Ravens wedi bod yn ddwys, gan eu bod ar hyn o bryd yn brolio ail bas amddiffyn y gynghrair orau, gan ildio dim ond 171.7 llath y gêm.

Yn y cyfamser, mae'r Eryrod yn cael trafferth yn yr uwchradd. Yn safle 29 mewn amddiffyn pas, maent yn caniatáu cyfartaledd o 260.3 llath y gêm. Roedd hyn yn amlwg iawn yn eu colled ddiweddar i'r San Francisco 49ers, lle bu'r chwarterwr Brock Purdy yn fflachio eu hamddiffyniad am 314 llath a phedwar ymosodiad.

Gyda phum gêm ar ôl yn y tymor, ni all yr Eryrod fforddio anwybyddu eu materion eilradd. Maen nhw'n dal i orfod wynebu derbynwyr eang talentog fel CeeDee Lamb o'r Dallas Cowboys a DK Metcalf o'r Seattle Seahawks. Wrth edrych yn ôl, efallai y bydd yr Eryrod bellach yn difaru trosglwyddo talent fel Kyle Hamilton a pheidio â'i gael fel cychwynnwr allweddol yn eu hysgol uwchradd.

Wrth i'r Eryrod barhau â'u tymor, mae'r penderfyniad i anwybyddu Hamilton yn ein hatgoffa o bwysigrwydd gwneud dewisiadau cadarn yn y drafft sy'n cyd-fynd ag anghenion tîm a llwyddiant hirdymor.