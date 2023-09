Mae Electronic Arts yn Datgelu Chwaraewyr o'r Radd Flaenaf ar gyfer EA Sports FC 24

By

Mae Electronic Arts (EA) wedi datgelu rhestr o'r chwaraewyr sydd â'r sgôr uchaf ar gyfer gêm EA Sports FC 24 sydd i ddod. Mae'r cyhoeddiad cychwynnol yn cynnwys y 24 chwaraewr gorau, gyda datgeliadau ychwanegol wedi'u cynllunio yn y dyddiau nesaf. Bydd y rhestr lawn yn cael ei rhyddhau ar Fedi 15 am 12pm PT / 3pm ET / 5pm BST / 6pm CEST.

Ymhlith y chwaraewyr sydd â'r sgôr uchaf, mae pedwar unigolyn yn rhannu'r sgôr uchaf o 91. Mae'r grŵp elitaidd hwn yn cynnwys Kylian Mbappé o Ffrainc a PSG, Alexia Putellas o Sbaen a Barcelona, ​​Erling Haaland o Norwy a Manchester City, a Kevin De Bruyne o Wlad Belg a Manceinion Dinas.

Yn dilyn yn agos gyda sgôr o 90 mae wyth chwaraewr: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen, a Robert Lewandowski.

Y newyddion cyffrous i gefnogwyr yw y bydd EA Sports FC 24 yn cyflwyno chwaraewyr benywaidd i'r modd Tîm Ultimate poblogaidd, gan nodi cynhwysiant cyntaf athletwyr benywaidd yn y gyfres. Mae'r integreiddio hwn yn caniatáu i chwaraewyr greu timau arfer sy'n cynnwys chwaraewyr gwrywaidd a benywaidd.

Gwnaethpwyd y penderfyniad i ymgorffori chwaraewyr benywaidd i gyfrannu at dwf pêl-droed merched ac i uno cefnogwyr ledled y byd. Pwysleisiodd y cynhyrchydd gweithredol John Shepherd y gred y gall EA Sports FC chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo'r gamp.

Er mwyn mynd i'r afael â phryderon am y newid, esboniodd yr uwch gynhyrchydd Sam Rivera fod Ultimate Team yn fodd ffantasi a bod cynnwys chwaraewyr benywaidd yn cyd-fynd â'r cysyniad o greu timau delfrydol gyda chenedligrwydd, cynghreiriau a chlybiau amrywiol.

Disgwylir i EA Sports FC gael ei ryddhau ar 29 Medi, 2023, gyda mynediad cynnar ar gael trwy'r Ultimate Edition yn dechrau ar Fedi 22. Bydd y gêm yn hygyrch ar wahanol lwyfannau, gan gynnwys PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC, a Nintendo Switch.

Ffynhonnell: [Electronic Arts]( https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) - [EA Sports FC 24]( https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Diffiniadau:

- EA Sports FC 24: Gêm fideo a ddatblygwyd gan Electronic Arts, yn cynnwys chwaraewyr o'r radd flaenaf yn y gamp.

- Tîm Ultimate: Modd gêm lle gall chwaraewyr adeiladu eu timau ffantasi gyda chwaraewyr o wahanol genhedloedd, cynghreiriau a chlybiau.

