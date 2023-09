Datganiad Cyberpunk 2077 2.0: Devs yn Rhybuddio Defnyddwyr PC I Wirio Systemau Oeri CPU

By

Mae'r datganiad hynod ddisgwyliedig o Phantom Liberty o gwmpas y gornel, gan ddod ag adfywiad o boblogrwydd i gêm 2020 Cyberpunk 2077. Mae CD Projekt wedi bod yn gweithio'n ddiflino i adennill o lansiad creigiog cychwynnol y gêm, ac yn awr mae'r datblygwyr yn annog defnyddwyr PC i wirio eu systemau oeri CPU i baratoi ar gyfer y diweddariad Cyberpunk 2077 2.0 sydd ar ddod.

Aeth un datblygwr, Filip Pierściński, at Twitter i bwysleisio pwysigrwydd gwirio systemau oeri CPU. Dywedodd y disgwylir i'r llwyth gwaith ar CPU 8-craidd gyrraedd tua 90%, gan wthio'r caledwedd i'w derfynau. Er mwyn sicrhau profiad llyfn, argymhellodd redeg offeryn meincnod fel Cinebench i wirio sefydlogrwydd systemau defnyddwyr.

Cafodd y cefnogwyr a fynegodd bryderon am allu eu caledwedd i drin Cyberpunk 2077 2.0 neu Phantom Liberty eu cysuro gan Filip yn y sylwadau. Yn y cyfamser, mae CD Projekt wedi rhyddhau dadansoddiad o'r hyn y gall chwaraewyr ei ddisgwyl gan y Phantom Liberty DLC, yn ogystal â'r cynnwys ychwanegol sydd wedi'i gynnwys yn y diweddariad rhad ac am ddim Cyberpunk 2077 2.0.

Wrth i ddyddiad rhyddhau Phantom Liberty agosáu, mae disgwyl i Cyberpunk 2077 ddiflannu'n araf. Er nad oes unrhyw gynlluniau ar gyfer mwy o DLC, mae dilyniant yn y gwaith, er bod manylion amdano yn brin.

Mae diweddariad Cyberpunk 2077 2.0 yn creu cyffro ymhlith cefnogwyr, gan nodi ail lansiad ar gyfer y gêm. Gyda'i gynnwys a'i welliannau newydd, mae chwaraewyr yn aros yn eiddgar i'r diweddariad gyrraedd.

