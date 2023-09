Diablo 4 Tymor 2 Yn Dal Addewid i Adfywio'r Gêm

By

Mae'r datganiad sydd ar ddod o Diablo 4 Season 2 yn cael ei ragweld yn fawr gan y gymuned fel eiliad ganolog ar gyfer y gêm. Ers ei lansiad cryf, mae nifer y chwaraewyr a gwylwyr Diablo 4 wedi gostwng yn raddol, gan arwain llawer i boeni am ddyfodol y gêm.

Roedd yr hype cychwynnol o amgylch Diablo 4 yn ddigynsail, gyda'r niferoedd mwyaf erioed yn ystod ei gyfnod lansio. Fodd bynnag, arafodd y momentwm yn yr wythnosau ar ôl y rhyddhau, ac roedd Tymor 1 yn wynebu sawl mater a adawodd y gymuned yn siomedig. Mae'r diffyg cynnwys hwn wedi arwain rhai chwaraewyr i ystyried y gêm yn "farw."

Er ei bod yn hysbys bod datblygwyr yn gweithio ar ehangiadau blynyddol, mae chwaraewyr yn canolbwyntio mwy ar y cynnwys sydd i ddod. Mae gan Diablo 4 Season 2 y potensial i roi bywyd newydd i'r teitl looter RPG.

Mynegodd defnyddiwr Reddit, SieberZg, bwysigrwydd Tymor 2, gan ddweud, “Mae angen mwy a mwy o gynnwys ar Dymor Dau, os na ellir crynhoi hyn, gadewch ef yn y bedd yn barod a'i gladdu! Mae'r gêm wedi marw, yn anffodus, rydw i wedi gorfod derbyn hyn o'r diwedd. Rydw i wedi mwynhau'r gêm hon yn fawr, ond does dim byd ar ôl i'w wneud. Mae angen i dîm Diablo ddysgu o gemau llwyddiannus eraill a all greu digon o gynnwys i bawb sy’n chwarae’r gemau hyn!”

Mae'n ymddangos bod dadl o fewn y gymuned ynghylch cynnwys tymhorol yn erbyn ehangu. Mae rhai chwaraewyr yn credu nad yw cynnwys tymhorol yn ddigon i fodloni eu dymuniad am gameplay newydd, ac eto maent hefyd yn mynegi anfodlonrwydd am orfod talu am ehangu.

Mae Blizzard wedi sicrhau chwaraewyr y bydd Tymor 2 Diablo 4 yn cynnig cynnwys mwy sylweddol na Thymor 1. Yn ogystal, maent wedi cyhoeddi y bydd nodwedd annwyl o Diablo 3 yn dychwelyd, gan danio cyffro pellach ar gyfer y tymor i ddod.

Wrth i gymuned Diablo barhau i drafod eu pryderon a'u disgwyliadau ar gyfer y gêm, mae Diablo 4 Season 2 yn dal yr addewid o adfywio'r teitl ac ailgynnau brwdfrydedd ei sylfaen chwaraewyr.

