Mae'r cyhoeddwr Aniplex wedi cyhoeddi gêm bwrdd newydd o'r enw Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ar gyfer y Nintendo Switch. Wedi'i gosod i'w rhyddhau yn 2024, mae'r gêm hon yn seiliedig ar y gyfres anime a manga hynod boblogaidd Demon Slayer. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, dim ond yn Japan y bydd ar gael.

Demon Slayer: Kimetsu na Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! yn dilyn addasiad gêm fideo gyntaf y fasnachfraint, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles , a lansiwyd yn 2021 ac a ddaeth i'r Nintendo Switch yn 2022. Er bod manylion am Mezase! Saikyou Taishi! yn gyfyngedig ar hyn o bryd, mae'r trelar cyhoeddiad a gwefan swyddogol Demon Slayer yn cynnig cipolwg ar yr hyn y gall chwaraewyr ei ddisgwyl.

Yn wahanol i'r addasiad gêm ymladd blaenorol, Mezase! Saikyou Taishi! Mae'n ymddangos ei fod yn canolbwyntio mwy ar brofiad tebyg i gêm fwrdd, a allai gael ei ysbrydoli gan gyfres boblogaidd Mario Party. Er nad yw mecaneg gameplay penodol wedi'u datgelu, gall cefnogwyr Demon Slayer ragweld profiad trochi a deniadol sy'n debyg i'r gêm ymladd a dderbynnir yn dda.

Er nad yw datganiad gorllewinol wedi'i gadarnhau, mae gobaith y bydd cefnogwyr y tu allan i Japan hefyd yn cael y cyfle i fwynhau Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Gall selogion Demon Slayer fel ei gilydd rannu eu cyffro a'u disgwyliad ar gyfer y gêm yn y sylwadau.

