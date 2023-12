Diweddariad Cyberpunk 2077 2.1 Yn Cyflwyno Cyfeiriadau Emosiynol, Nodweddion Newydd

Mewn tro syfrdanol, mae'r diweddariad diweddaraf ar gyfer Cyberpunk 2077, o'r enw Diweddariad 2.1, yn cyflwyno nid yn unig nodweddion newydd ond hefyd gyfeiriadau twymgalon sy'n tynnu sylw at galonnau cefnogwyr. Mae CD Projekt Red, y stiwdio y tu ôl i'r gêm, wedi cynnwys amnaid dinistriol i'r gyfres anime boblogaidd "Cyberpunk: Edgerunners", gan adael chwaraewyr yn chwerthin ac yn crio.

Un o'r ychwanegiadau mwyaf cyffrous i'r gêm yw cynnwys hangouts partner rhamantus. Enw priodol y brif swydd sy’n gysylltiedig â’r cyfarfyddiadau hyn yw “I Really Want to Stay At Your House,” sy’n gyfeiriad uniongyrchol at y gân emosiynol gan Rosa Walton a Hallie Coggins. Mae'r gân hon wedi bod yn y gêm ers ei rhyddhau ond enillodd boblogrwydd sylweddol ar ôl llwyddiant "Cyberpunk: Edgerunners" ym mis Medi 2022.

Mae cynnwys y gân a'i chysylltiad ag eiliadau emosiynol yn y gyfres anime wedi taro tant gyda chwaraewyr. Mynegodd cefnogwyr ar Reddit emosiynau cymysg, gydag un defnyddiwr, ZawanShin87, yn cyfaddef na allent fwynhau'r golygfeydd dawns rhamantus yn llawn oherwydd eu bod yn chwerthin ac yn crio. Soniodd defnyddiwr arall, IGR777, sut y daeth enw'r genhadaeth ag atgofion digalon yn ôl. Datganodd Lord9witdafye yn ddoniol eu bwriad i ddianc gyda Panam, cymeriad yn y gêm, gan nodi effaith y cyfeiriadau emosiynol hyn.

Fodd bynnag, mae'r diweddariad hefyd yn dod â sawl ychwanegiad cyffrous y tu hwnt i'r cyfarfyddiadau rhamantus. Mae diweddariad 2.1 yn cyflwyno system fetro y mae galw mawr amdani, mecaneg beiciau modur newydd, a hyd yn oed yn cynnwys y meme trist enwog Keanu Reeves. Mae CD Projekt Red wedi manylu ar y nodiadau patch llawn cyn y datganiad, a oedd yn cyd-daro â lansiad Ultimate Edition o Cyberpunk 2077 ar Ragfyr 5.

Mae'r diweddariad hwn yn nodi carreg filltir arwyddocaol i'r gêm, gan mai dyma'r diweddariad mawr olaf yn hanes cythryblus Cyberpunk 2077. Mae CD Projekt Red, ar ôl lansiad blêr, wedi llwyddo i ennill cariad a chefnogaeth ei gefnogwyr yn ôl, yn amlwg trwy eu gwerthfawrogiad o'r cyfeiriadau sydd wedi'u crefftio'n ofalus a chynnwys nodweddion y gofynnwyd amdanynt ers tro.

I gloi, mae Cyberpunk 2077 Update 2.1 nid yn unig yn gwella gameplay gyda nodweddion newydd ond hefyd yn dal emosiynau chwaraewyr trwy gyfeiriadau diffuant at gyfres anime annwyl. Mae CD Projekt Red yn parhau i ddarparu ar gyfer dyheadau ei gefnogwyr, gan ennill eu cefnogaeth yn ôl a pharatoi'r ffordd ar gyfer dyfodol mwy disglair i Cyberpunk 2077.