Mae Seiber-ymosodiad ar Gyrchfannau MGM yn Achosi Amhariad i Gwsmeriaid

Mae cwsmeriaid MGM Resorts wedi profi problemau gyda pheiriannau slot a systemau archebu ystafelloedd ar-lein yn dilyn ymosodiad seiber ar y cawr casino a gwesty poblogaidd. Er bod rhai systemau wedi'u cau oherwydd y mater seiberddiogelwch, dywedodd MGM Resorts fod ei gyfleusterau'n parhau i fod yn weithredol. Adroddodd cwsmeriaid am amrywiol broblemau, megis bysellau digidol diffygiol a arweiniodd at iddynt fynd i mewn i'r ystafelloedd anghywir. Aeth rhai unigolion at y cyfryngau cymdeithasol i gwyno am archebion a ganslwyd, yr anallu i gofrestru, gwneud taliadau cerdyn, neu fewngofnodi i'w cyfrifon MGM.

Mewn ymateb i'r digwyddiad, dechreuodd MGM Resorts ymchwiliad gyda chymorth arbenigwyr seiberddiogelwch allanol. Fe wnaethant hefyd hysbysu gorfodi'r gyfraith a chymryd camau ar unwaith i amddiffyn eu systemau a'u data trwy gau rhai systemau penodol. Mae ymchwiliad y cwmni yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i bennu natur a chwmpas yr ymosodiad seibr. Er gwaethaf yr ymosodiad, mae cyfleusterau bwyta, adloniant a hapchwarae'r cyrchfannau yn parhau i fod yn weithredol, a gall gwesteion barhau i gael mynediad i'w hystafelloedd gwesty gyda chymorth gan y Ddesg Flaen.

Fodd bynnag, nid yw prif wefan y cwmni ar gael ar hyn o bryd, yn ailgyfeirio cwsmeriaid i gysylltu â nhw dros y ffôn neu wefannau trydydd parti. Mae MGM Resorts yn berchen ar amrywiaeth o westai a chasinos ar draws yr Unol Daleithiau, gan gynnwys lleoliadau adnabyddus yn Las Vegas. Dyma’r ail ddigwyddiad seiberddiogelwch i’r cwmni, gyda thoriad blaenorol yn digwydd yn 2019 pan wnaeth hacwyr ddwyn dros 10 miliwn o gofnodion cwsmeriaid. Mae’n ansicr ar hyn o bryd a yw data tebyg wedi’i beryglu yn yr ymosodiad seiber presennol.

Ffynonellau: Newyddion y BBC

Diffiniadau: Seiber-ymosodiad – ymgais i gael mynediad heb awdurdod i systemau neu rwydweithiau cyfrifiadurol, yn nodweddiadol gyda’r bwriad o darfu ar ddata neu ddwyn data.