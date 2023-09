Tîm Crash Rumble Tymor 2: Mapiau Newydd, Modd, Arwr, a Battle Pass

Mae Tymor 2 Crash Team Rumble wedi cyrraedd gydag ychwanegiadau newydd cyffrous i'r gêm. Gall chwaraewyr ddisgwyl mapiau newydd, modd newydd, arwr newydd, a thocyn brwydr cwbl newydd. Mae'r diweddariad diweddaraf yn dod â golwg newydd ar y gêm, gan ddarparu ffyrdd newydd o chwarae a hwyl ddiddiwedd i gefnogwyr Crash.

Un o brif uchafbwyntiau Tymor 2 yw cyflwyno Modd Parti. Mae'r ailgymysgu cydweithredol 4-chwaraewr hwn yn cynnig seibiant o gemau cystadleuol ac yn caniatáu i chwaraewyr ymlacio. Mae'n cynnwys 5 rownd gemau mini gwahanol, pob un â'i heriau ei hun. Mae gwaith tîm yn hanfodol gan fod angen i chwaraewyr gydweithio i gyflawni tasgau a chasglu clociau i gynyddu'r amser sy'n weddill ganddynt. Gall meistroli pob Ton Modd Parti hyd yn oed ddatgloi Boss Wave gyfrinachol, gan roi sgiliau cyn-filwyr Crash ar brawf yn y pen draw.

Mae'r Rowndiau Modd Parti yn cynnwys gwahanol fathau o gameplay. Yn Speed ​​Run, mae chwaraewyr yn rasio trwy badiau cyflymder wrth osgoi peryglon fel bymperi a chewyll nitro. Beth yw Cookin? yn gofyn i chwaraewyr gasglu cynhwysion penodol a'u hychwanegu at bot sy'n teithio o amgylch y map. Mae Get Lit yn herio chwaraewyr i ddefnyddio cannwyll i oleuo llusernau wedi'u gwasgaru o amgylch tŵr cyn i amser ddod i ben. Yn Dig It, mae chwaraewyr yn chwilio am esgyrn claddedig ac yn eu hailosod yn y canol i ddadorchuddio sgerbwd llawn. Yn olaf, mae Balloon Bounce, i'w ryddhau yn ddiweddarach yn Nhymor 2, yn rhoi tasg i chwaraewyr neidio ar draws balwnau i sgorio pwyntiau.

Yn ogystal, mae Tymor 2 yn cyflwyno arwr newydd o'r enw Ripto. Mae'r cymeriad hwn, sy'n hanu o'r bydysawd Spyro, yn gwisgo teyrnwialen ac yn meddu ar swynion marwol a phwerus. Mae galluoedd Ripto yn cynnwys lansio peli tân, galw mellt, a chreu tonnau tswnami. Gall chwaraewyr medrus gyfuno'r galluoedd hyn i ryddhau combos dinistriol. Bydd Ripto ar gael yn ddiweddarach yn y tymor.

I ategu'r nodweddion gameplay newydd, mae Tymor 2 yn cynnig dau fap newydd: Waste Deep a Jazz Junction. Mae Waste Deep yn mynd â chwaraewyr i garthffosydd peryglus sy'n llawn arbrofion Cortex, tra bod Jazz Junction yn fap bywiog gyda'r nos gydag awyrgylch jazzy. Mae pob map yn cynnig ei heriau a'i syrpreisys unigryw ei hun.

Yn olaf, mae Tymor 2 yn dod gyda Thocyn Brwydr 100 haen, gan gynnig cyfle i chwaraewyr ddatgloi crwyn, colur, cerddoriaeth a mwy newydd. Gellir caffael y Battle Pass trwy'r Crash Team Rumble Deluxe Edition neu ei brynu ar wahân.

Mae Crash Team Rumble Season 2 bellach yn fyw, gan ddod â chyfoeth o gynnwys cyffrous i'r gêm. P'un a ydych chi'n gefnogwr o gystadleuaeth ddwys neu gameplay cydweithredol, mae gan y diweddariad hwn rywbeth at ddant pawb sy'n frwd dros Crash. Peidiwch â cholli allan ar y weithred!

Ffynonellau:

– [Ffynhonnell 1: Erthygl Wreiddiol]

– [Ffynhonnell 2: Tueddiad Hapchwarae]