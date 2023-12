Wilkes-Barre yn Gweithredu Rhaglen Lloches Argyfwng Oherwydd Tymheredd Oer

By

Bydd Wilkes-Barre, sydd wedi'i leoli yn Sir Luzerne, Pennsylvania, yn gweithredu rhaglen lloches brys Code Blue mewn ymateb i'r tymereddau oer iawn. Bydd y rhaglen, a reolir gan Keystone Mission, yn darparu lloches i’r rhai mewn angen yng Nghanolfan Arloesi Cenhadaeth Keystone. Bydd y lloches yn agor o 8:00pm tan 9:00pm ac yn cau am 7:00am y bore canlynol.

Bydd swyddogion y ddinas yn penderfynu pryd y bydd angen dynodiad Cod Glas a byddant yn gwneud y cyhoedd yn ymwybodol o'i actifadu. Byddant hefyd yn gwneud ymdrech i hysbysu'r boblogaeth ddigartref. Mae Cod Glas yn cael ei sbarduno gan y tymheredd oer gwynt a ragwelir o 20 gradd neu is, neu gan eira disgwyliedig o 10 modfedd neu fwy, fel yr adroddwyd gan y Gwasanaeth Tywydd Cenedlaethol.

Er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd pellach i actifadu Cod Glas, bydd golau glas yn cael ei oleuo ar Sgwâr Cyhoeddus yng nghanol tref Wilkes-Barre. Bydd y ciw gweledol hwn yn helpu i sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol bod y rhaglen llochesi brys ar waith.

Mae Keystone Mission wrthi'n chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi'r Rhaglen Code Blue ac yn annog y rhai sydd â diddordeb i estyn allan am ragor o wybodaeth. Gellir dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli trwy gysylltu â Keystone Mission neu anfon e-bost at [e-bost wedi'i warchod].

I gael manylion ychwanegol a diweddariadau am raglen llochesi brys Code Blue, gall unigolion ymweld â gwefan neu dudalen Facebook City of Wilkes-Barre.