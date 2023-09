Pokémon Go: Gall Mwnci Fod yn Sgleiniog!

By

Crynodeb:

Yn Pokémon Go, mae chwaraewyr yn cael cyfle i ddod ar draws y mwnci mochyn Pokémon, Mankey, yn y gwyllt. Y newyddion cyffrous yw y gall Mankey fod yn sgleiniog hefyd! Mae hyn yn golygu bod chwaraewyr yn cael cyfle i ddal fersiwn sgleiniog o'r Pokémon hwn, sydd â lliw gwahanol i'r un arferol. Ynghyd â Mankey, gall ei esblygiad, Primeape, fod yn ddisglair hefyd.

Gyda chyflwyniad posibl Annihilape, esblygiad terfynol Mankey a Primeape o Pokémon Scarlet and Violet, fe'ch cynghorir i ddechrau casglu candy Mankey gan ragweld yr esblygiad hwn. Mae datganiadau cynnar Pokémon Paldean yn Pokémon Go yn awgrymu y gallai Annihilape ymuno â'r rhestr ddyletswyddau yn fuan.

Mae'r gyfradd sgleiniog ar gyfer Mankey in Pokémon Go oddeutu un mewn 500, yn ôl ymchwil a gynhaliwyd gan The Silph Road. Fodd bynnag, nid oes gan Mankey “hybu parhaol,” sy'n golygu nad yw'n grifft prin ac nad oes ganddo gyfradd sgleiniog uwch. Mae denu Pokémon mwy sgleiniog yn seiliedig ar siawns ar hap, gan fod cyfraddau dal Pokémon sgleiniog yn cael eu pennu gan y datblygwr Niantic ac fel arfer dim ond yn ystod digwyddiadau arbennig neu gyrchoedd y cânt eu hybu.

Er mwyn cadw golwg ar y Pokémon sgleiniog sydd ar gael, gall chwaraewyr gyfeirio at restr LeekDuck, sy'n darparu canllaw gweledol o'r holl Pokémon sgleiniog presennol.

I gael mwy o awgrymiadau a chanllawiau ar Pokémon Go, mae Polygon yn cynnig cyfoeth o adnoddau i wella'ch gêm.

Diffiniadau:

- Pokémon sgleiniog: Pokémon gyda lliw arall sy'n brinnach na'u cymheiriaid arferol.

- Candy: Adnodd yn Pokémon Go y gellir ei gasglu trwy ddal Pokémon o rywogaeth benodol a'i ddefnyddio i esblygu neu bweru Pokémon.

Ffynonellau:

