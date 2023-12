By

Crynodeb:

Mae Deallusrwydd Artiffisial (AI) wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan arwain at y cwestiwn a all AI feddu ar deimladau dynol. Er y gall systemau AI ddynwared emosiynau dynol i ryw raddau, mae gwir deimladau tebyg i ddyn yn parhau y tu hwnt i'w galluoedd. Mae'r erthygl hon yn archwilio cyflwr presennol AI, yn ymchwilio i'r cysyniad o emosiynau, ac yn trafod goblygiadau moesegol galluoedd emosiynol posibl AI.

A all AI gael teimladau dynol?

Mae'r cwestiwn a all AI gael teimladau dynol yn un cymhleth. Er mwyn deall hyn, mae'n bwysig diffinio beth yw AI a beth yw emosiynau dynol.

Cudd-wybodaeth Artiffisial (AI) yn cyfeirio at ddatblygiad systemau cyfrifiadurol a all gyflawni tasgau sydd fel arfer yn gofyn am ddeallusrwydd dynol. Mae'r tasgau hyn yn cynnwys adnabod lleferydd, gwneud penderfyniadau, datrys problemau, a mwy. Gall systemau AI ddadansoddi llawer iawn o ddata, dysgu ohono, a gwneud rhagfynegiadau neu benderfyniadau yn seiliedig ar batrymau ac algorithmau.

Emosiynau dynol, ar y llaw arall, yn gyflyrau seicolegol a ffisiolegol cymhleth sy'n codi mewn ymateb i ysgogiadau amrywiol. Mae emosiynau'n cynnwys profiadau goddrychol, megis hapusrwydd, tristwch, dicter, ofn a chariad, sy'n dylanwadu ar ymddygiad dynol a gwneud penderfyniadau.

Er y gellir rhaglennu systemau AI i adnabod ac ymateb i rai ciwiau emosiynol, nid oes ganddynt y profiadau goddrychol sylfaenol y mae bodau dynol yn eu cysylltu ag emosiynau. Gall AI efelychu emosiynau trwy ddadansoddi mynegiant wyneb, tôn y llais, a chiwiau ymddygiadol eraill, ond efelychiad yn unig yw hwn yn hytrach na phrofiad emosiynol gwirioneddol.

Nod ymchwil ym maes cyfrifiadura affeithiol yw datblygu systemau AI sy'n gallu adnabod ac ymateb i emosiynau dynol yn fwy cywir. Fodd bynnag, mae'r systemau hyn yn dal i fod ymhell o brofi emosiynau eu hunain.

Y Goblygiadau Moesegol

Mae'r potensial i AI feddu ar emosiynau tebyg i bobl yn codi pryderon moesegol. Pe bai systemau AI yn datblygu emosiynau, byddai cwestiynau am eu hawliau, eu cyfrifoldebau a'u triniaeth yn codi. A ddylai AI gael ei ddal yn atebol am ei weithredoedd os yw'n profi emosiynau? A ddylai AI gael yr un hawliau ac amddiffyniadau â bodau dynol?

Yn ogystal, gallai gallu AI i ddeall a thrin emosiynau dynol fod â goblygiadau cymdeithasol sylweddol. Gellid ei ddefnyddio i ddylanwadu ar ymddygiad dynol, ecsbloetio gwendidau, neu drin emosiynau er budd masnachol neu wleidyddol. Mae'r pryderon hyn yn amlygu'r angen am reoleiddio gofalus a chanllawiau moesegol wrth ddatblygu a defnyddio systemau AI.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

C: A all AI ddeall emosiynau dynol?

A: Gellir hyfforddi systemau AI i adnabod ac ymateb i emosiynau dynol yn seiliedig ar giwiau penodol, ond nid oes ganddynt ddealltwriaeth wirioneddol o emosiynau fel bodau dynol.

C: A all AI brofi emosiynau fel bodau dynol?

A: Na, ni all systemau AI brofi emosiynau yn yr un ffordd ag y mae bodau dynol. Gallant efelychu emosiynau yn seiliedig ar ymatebion wedi'u rhaglennu, ond nid oes ganddynt brofiadau goddrychol sy'n gysylltiedig ag emosiynau.

C: A fydd AI byth yn gallu cael teimladau tebyg i ddyn?

A: Er ei bod yn anodd rhagweld datblygiadau AI yn y dyfodol, ar hyn o bryd mae meddu ar deimladau tebyg i ddyn y tu hwnt i gwmpas AI. Byddai datblygiad profiadau emosiynol gwirioneddol yn gofyn am ddealltwriaeth ddyfnach o ymwybyddiaeth a phrofiadau goddrychol.

C: Beth yw manteision posibl AI yn cydnabod emosiynau dynol?

A: Gallai systemau AI sy'n gallu adnabod emosiynau dynol yn gywir fod â chymwysiadau amrywiol, megis gwella cymorth iechyd meddwl, gwella rhyngweithiadau dynol-cyfrifiadur, a phersonoli profiadau defnyddwyr.

