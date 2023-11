Call of Duty: Ffenomen Hapchwarae Sy'n Esblygu'n Gyson

Mae Call of Duty (CoD) yn gawr hapchwarae sydd wedi dal calonnau miliynau o chwaraewyr ledled y byd. Ers ei lansio 20 mlynedd yn ôl, mae wedi dod yn ffenomen fyd-eang ac wedi gwneud Activision Blizzard yn un o'r cwmnïau hapchwarae mwyaf gwerthfawr yn y diwydiant. Sbardunodd caffaeliad diweddar Microsoft o Activision Blizzard am $67.8 biliwn ddyfalu ynghylch dyfodol masnachfraint CoD, yn enwedig a fyddai'n cael ei gynnwys yn y gwasanaeth tanysgrifio poblogaidd Game Pass.

Er bod pennaeth Xbox Phil Spencer wedi cadarnhau na fydd CoD yn dod i Game Pass tan o leiaf y flwyddyn nesaf, mae'n amlwg bod y fasnachfraint wedi mynd trwy newidiadau sylweddol ers ei ymddangosiad cyntaf yn 2003. Gyda datblygwyr arweiniol lluosog yn gweithio ar wahanol gofnodion, mae CoD wedi aros i amserlen rhyddhau blynyddol, gan arwain at 23 gêm yn y brif gyfres. Mae gwerthiannau wedi parhau'n gryf, ac mae'r modd aml-chwaraewr yn parhau i ddenu dilyniant enfawr. Fodd bynnag, mae rhai cefnogwyr wedi lleisio pryderon bod datganiadau newydd yn brin o arloesi ac yn methu â gwahaniaethu eu hunain oddi wrth eu rhagflaenwyr.

Mae'r rhandaliad diweddaraf, Modern Warfare III, hefyd wedi wynebu beirniadaeth am ei ddiffyg mapiau aml-chwaraewr newydd yn y lansiad. Mae'r cyfarwyddwr creadigol David Swenson yn amddiffyn y gêm, gan nodi mai dyma'r Call of Duty mwyaf cyfoethog o ran nodweddion a wnaed erioed ac mae'n pwysleisio'r amgylchedd cydweithredol sy'n meithrin creadigrwydd o fewn y tîm datblygu.

Ond beth sydd gan y dyfodol i Call of Duty? Mae Johanna Faries, rheolwr byd-eang y brand, yn parhau i fod yn optimistaidd am ei dwf parhaus am yr 20 mlynedd nesaf. Mae hi'n cydnabod yr angen am guradu ac ystyried cynnwys newydd yn ofalus i sicrhau bod chwaraewyr yn gyffrous ac yn ymgysylltu'n barhaus.

O ran y posibilrwydd y bydd teitlau CoD yn ymuno â Game Pass yn y dyfodol, mae Faries yn parhau i fod yn dynn, ond mae'n addo bod y posibiliadau'n “ddiddorol dros ben.” Gyda'i sylfaen cefnogwyr amrywiol ac esblygiad cyson, nid yw Call of Duty yn dangos unrhyw arwyddion o arafu.

