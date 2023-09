Gearbox, Cyfres y Cwmni Tu Ôl i'r Gororau, Ar Werth yn ôl pob sôn

Yn ôl adroddiadau, mae Gearbox, y cwmni gemau o’r Unol Daleithiau sy’n adnabyddus am ddatblygu cyfres Borderlands, ar werth ar hyn o bryd. Mae rhiant-gwmni Gearbox, Embracer, yn ystyried opsiynau amrywiol, ac un ohonynt yw gwerthu'r stiwdio. Mae sawl trydydd parti eisoes wedi dangos diddordeb mewn caffael y cwmni. Fodd bynnag, nid yw Embracer na Gearbox wedi gwneud unrhyw sylwadau swyddogol ar y mater.

Daw’r newyddion hwn ar adeg heriol i Embracer gan ei fod yn mynd trwy broses ailstrwythuro fawr ar hyn o bryd. Fel rhan o'r ailstrwythuro hwn, mae Volition, y stiwdio sy'n gyfrifol am y gyfres boblogaidd Saints Row, eisoes wedi'i chau. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Embracer ei gynlluniau i gau stiwdios a chanslo gemau ar ôl i gytundeb $2 biliwn gyda chwmni Savvy Games Group a ariennir gan lywodraeth Saudi ddod i ben.

Mae Embracer Group, y rhiant-gwmni, wedi bod ar sbri caffael yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gaffael sawl stiwdio amlwg gan gynnwys Crystal Dynamics, datblygwr Tomb Raider. Cwblhawyd caffael Gearbox ym mis Chwefror 2021, gan brisio'r cwmni ar hyd at $ 1.4 biliwn. Yn ddiweddar mae Gearbox wedi rhyddhau sgil-gynhyrchion Borderlands Tiny Tina's Wonderlands and New Tales from the Borderlands. Maen nhw hefyd wedi cyhoeddi’r saethwr looter llwyddiannus Remnant 2 eleni. Yn ogystal, maent ar fin cyhoeddi Homeworld 3, gêm strategaeth amser real sci-fi a ddatblygwyd gan Blackbird Interactive, rywbryd yn 2024.

Mae'r cwmni hefyd yn ehangu ei bresenoldeb y tu hwnt i'r byd hapchwarae, gan fod ffilm Borderlands a gyfarwyddwyd gan Eli Roth i fod i gyrraedd theatrau yn ystod haf 2024. Mae hyn yn dangos, er gwaethaf yr ansicrwydd presennol ynghylch dyfodol y cwmni, mae Gearbox yn parhau i fod yn ymrwymedig i'w fasnachfraint a wrthi'n gweithio ar brosiectau newydd.

