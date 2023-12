Dyn a Arestiwyd yn Philadelphia Digwyddiad Sy'n Cynnwys Arfau Lluosog, Cyffuriau, a Dyfeisiau Amheus

Crynodeb: Ymatebodd asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn Philadelphia i alwad yn adrodd am ergydion gwn o breswylfa ar Cottman Avenue brynhawn Sul. Ar ôl cyrraedd, daeth yr heddlu o hyd i Anton Rezinikov, ffelon a gafwyd yn euog, ynghyd â storfa o ddrylliau, cyffuriau narcotig, paraphernalia cyffuriau, a jygiau wedi'u llenwi â chemegau hylifol. Datgelodd ymchwiliadau dilynol arsenal o arfau, gan gynnwys reiffl arddull AR gyda rhif cyfresol wedi'i ddileu, llawddryll 357, Taurus 9mm, a fest gwrth-bwledi. Roedd y breswylfa hefyd yn gartref i swm sylweddol o gyffuriau, fel marijuana, crystal meth, crac cocên, madarch, heroin, a phils Xanax. At hynny, darganfu swyddogion gorfodi'r gyfraith beiriant gwneud arian ffug, poteli inc, a swm o arian a allai fod yn ffug. Arweiniodd darganfod dyfais amheus yn cynnwys wyth dyfais lai at wacáu’r breswylfa, gyda thechnegwyr bomiau’n awgrymu’n ddiweddarach fod y dyluniad a’r adeiladwaith yn ymdebygu i ddyfeisiau ffrwydrol byrfyfyr. Galwyd yr uned peryg hefyd i mewn i asesu'r cynwysyddion hylif a ddarganfuwyd ar y safle. Daethpwyd o hyd i ddau gerbyd oedd wedi'u dwyn o'r dreif. Mae Anton Rezinikov, sydd bellach yn wynebu cyhuddiadau lluosog, gan gynnwys achosi a pheryglu trychineb, meddiant anghyfreithlon neu weithgynhyrchu arfau dinistr torfol, ac amrywiol gyhuddiadau cyffuriau a gwn, yn parhau yn y ddalfa tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Daliodd yr heddlu yn Philadelphia ddyn yn dilyn digwyddiad a oedd yn ymwneud â myrdd o eitemau anghyfreithlon a pheryglus o fewn eiddo preswyl. Daeth y darganfyddiad i'r amlwg pan ymatebodd asiantaethau gorfodi'r gyfraith i adroddiadau am ergydion gwn yn deillio o gartref ar Cottman Avenue. Y tu mewn i'r breswylfa, daeth awdurdodau ar draws Anton Rezinikov, 35 oed, ffelon a gafwyd yn euog y cafwyd hyd iddo yn meddu ar nifer o ddrylliau, gan gynnwys reiffl ar ffurf AR gyda'i rif cyfresol wedi'i ymyrryd ag ef, llawddryll, gwn llaw 9mm, a fest gwrth-bwledi. . Gwaherddir perchnogaeth Rezinikov neu feddu ar ddrylliau oherwydd ei gefndir troseddol.

Yn ogystal â'r arsenal o arfau, datgelodd yr heddlu lawer iawn o sylweddau anghyfreithlon. Roedd y cyffuriau a atafaelwyd yn cynnwys marijuana, crystal meth, crac cocên, madarch, heroin, a phils Xanax. Roedd darganfod jygiau mawr wedi'u llenwi â pheiriant cemegol hylifol a chyfarpar cyffuriau yn codi amheuon pellach ynghylch y gweithgareddau sy'n digwydd yn y llety.

Wrth chwilio'r adeilad, fe ddaeth swyddogion gorfodi'r gyfraith ar draws dyfais a oedd yn cynnwys wyth dyfais amheus lai. Oherwydd y tebygrwydd mewn dylunio ac adeiladu i ddyfeisiadau ffrwydrol byrfyfyr, galwyd y garfan bomiau i'r lleoliad. Fel mesur rhagofalus, cafodd trigolion cyfagos eu gwacáu, a galwyd uned beryglon Adran Dân Philadelphia hefyd i asesu'r cynwysyddion hylif a ddarganfuwyd ar yr eiddo.

Arweiniodd ymchwiliad pellach at ddarganfod offer gwneud arian ffug, poteli o inc, a swm o arian a allai fod yn ffug. Cafodd dau gerbyd wedi’u dwyn, beic modur Yamaha 2023, a Mercedes Benz, eu hadennill o’r breswylfa hefyd.

Cymerwyd Anton Rezinikov i’r ddalfa ac mae bellach yn wynebu llu o gyhuddiadau, gan gynnwys achosi a pheryglu trychineb, meddu ar neu weithgynhyrchu arfau dinistr torfol yn anghyfreithlon, ac amryw gyhuddiadau yn ymwneud â chyffuriau a gwn. Mae’r ymchwiliad yn parhau wrth i awdurdodau gorfodi’r gyfraith barhau i gasglu tystiolaeth ychwanegol.

ffynhonnell: https://abc7ny.com/philadelphia-crime-bomb-squad-police-police-involved/11324393