Archwilio'r Dyfnderoedd: Gwobrau ac Ysbeilio yn y Cyrch Gwallgofrwydd Blackfathom

Yn Nhymor y Darganfod, mae World of Warcraft Classic yn cyflwyno tro unigryw i'r Blackfathom Deeps Dungeon cyfarwydd. Wedi'i drawsnewid bellach yn Blackfathom Madness Raid, bydd chwaraewyr yn wynebu'r her o orchfygu saith pennaeth aruthrol a goresgyn rhwystrau amrywiol. Er y gall yr anhawster fod yn uchel, mae'r gwobrau sy'n aros i'r anturwyr dewr yn helaeth. Cychwyn ar yr ymdrech gyffrous hon o lefel 25 ymlaen yng Ngham 1, a gweld pa drysorau y gallwch eu hawlio drosoch eich hun.

Gwobrau Quest Yn ystod y Cyrch

I gyd-fynd â Blackfathom Madness Raid mae sawl quest sy'n esgor ar wobrau hael ar ôl eu cwblhau. P'un a ydych chi'n ymladd dros yr Horde neu'r Gynghrair, gallwch gael eitemau gwerthfawr trwy gymryd rhan yn y quests hyn. Darganfyddwch y gwobrau deniadol sydd o fewn eich cyrraedd:

Set Brethyn Invoker Twilight

Yn cynnwys setiau dau a thri darn, mae'r set arfwisg hon yn cynyddu'ch difrod a'ch iachâd o swynion ac effeithiau hudol. Rhowch hwb i'ch pŵer gyda chynnydd o 9% a gwella'ch cyfle i streicio gyda swynion, ymosodiadau amrywiol, ac ymosodiadau melee 1%. Set Lledr Elfennol y Cyfnos

Gyda strwythur dau a thri darn tebyg, mae'r set lledr hon yn gwella'ch difrod a'ch iachâd o swynion ac effeithiau hudol hyd at 12%. Atgyfnerthwch eich sillafu a chynyddwch eich siawns o daro gyda swynion, ymosodiadau amrywiol, ac ymosodiadau melee 1%. Set Lledr Twilight Slayer

Uwchraddio'ch sgiliau gyda'r set ledr hon, gan ddarparu +12 Attack Power yn y bonws dau ddarn. Gwella ymhellach eich cyfle i daro gyda swynion, ymosodiadau amrywiol, ac ymosodiadau melee 1% wrth wisgo'r set gyflawn o dri darn. Set Post Twilight Avenger Rhowch y set post hon i chi'ch hun i ennill +12 Attack Power gyda dau ddarn. Rhyddhewch eich potensial trwy wneud y mwyaf o'ch cyfle i daro â swynion, ymosodiadau amrywiol, ac ymosodiadau melee o 1% wrth wisgo'r tri darn.

Boss Loot Drops ychwanegol

Yn ogystal â'r setiau arfwisg Twilight chwenychedig, byddwch yn wyliadwrus am eitemau unigryw eraill sy'n dod oddi wrth y penaethiaid yn y Blackfathom Madness Raid. Mae'r diferion arbennig hyn yn addo pŵer a manteision ychwanegol i'r rhai sy'n ddigon ffodus i'w cael. Byddwch yn wyliadwrus ac archwiliwch bob cornel i ddarganfod y trysorau cudd hyn.

Gadewch i wallgofrwydd Blackfathom Deeps ddatblygu wrth i chi dreiddio i'r Cyrch, gan wynebu'r gwrthwynebwyr caletaf a hawlio gwobrau rhyfeddol. Paratowch eich hun ar gyfer yr her a chofleidio'r dyfnder anhysbys i ddod yn bencampwr go iawn yn World of Warcraft Classic: Season of Discovery.

Ffynhonnell: Wowhead