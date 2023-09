Digwyddiad Wonderlust Apple: Beth i'w Ddisgwyl yn Nigwyddiad Apple 2023

By

Mae Apple yn paratoi ar gyfer ei ddigwyddiad blynyddol hynod ddisgwyliedig, a fydd yn cael ei gynnal yn Theatr Steve Jobs enwog yng Nghaliffornia. Er bod manylion penodol yn parhau i fod yn gyfrinachol, mae selogion technoleg yn aros yn eiddgar am ddadorchuddio llinell iPhone 15, yr Apple Watch diweddaraf, a diweddariadau meddalwedd iOS posibl.

O'r enw “Wonderlust,” mae'r digwyddiad i fod i ddechrau ar Fedi 12, 2023, am 10:30 PM Amser Safonol Indiaidd a 10 AM Amser Môr Tawel. Yn para tua 90 munud, bydd y digwyddiad yn cynnwys araith wedi'i recordio ymlaen llaw gan Brif Swyddog Gweithredol Apple, Tim Cook.

I'r rhai sy'n awyddus i weld y sioe hon, mae Apple yn cynnig opsiynau amrywiol ar gyfer tiwnio i mewn. Gall tanysgrifwyr Apple TV wylio'r digwyddiad yn fyw ar eu dyfeisiau'n gyfleus. Yn ogystal, bydd Apple yn ffrydio'r digwyddiad ar ei dudalen YouTube swyddogol, gan sicrhau hygyrchedd i wylwyr heb Apple TV. Gall defnyddwyr porwr gwe hefyd wylio'r digwyddiad trwy ymweld â gwefan Apple.

Mae sibrydion yn gyffredin wrth i'r digwyddiad agosáu, sy'n awgrymu'r syndod posibl sydd gan Apple. Mae un si nodedig yn awgrymu y gallai'r iPhone 15 Pro fod yn ysgafnach trwy ddefnyddio Titaniwm Gradd 5 ar gyfer y ffrâm ganol yn lle dur. Mae posibilrwydd diddorol arall yn ymwneud â thrawsnewid Apple o'r cebl gwefru Mellt i'r porthladd USB-C mwy cyffredin, o bosibl wedi'i ysgogi gan reoliad yr Undeb Ewropeaidd yn annog ceblau gwefru safonol.

Ar wahân i declynnau newydd, mae arbenigwyr yn rhagweld dadorchuddio'r Apple Watch Ultra 2 ac achos sy'n gydnaws â USB-C ar gyfer AirPods Pro. Ar ben hynny, mae disgwyl y bydd diweddariadau posibl yn yr iOS 17 sydd ar ddod.

Mae digwyddiad Apple bob amser yn garreg filltir i selogion Apple, gan gyflwyno cyfle i fod yn dyst i benllanw ymdrechion arloesol Apple.

Diffiniadau:

- Llinell iPhone 15: Y gyfres newydd o iPhones a ryddhawyd gan Apple yn 2023.

– Apple Watch Ultra 2: Yr olynydd sibrydion i gyfres gyfredol Apple o watshis clyfar.

– iOS 17: Y fersiwn newydd a ragwelir o system weithredu symudol Apple.

Ffynonellau:

1. (Erthygl ffynhonnell) [Ni ddarparwyd URL]

2. Gwefan Apple ( https://www.apple.com )