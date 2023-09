Cyflwyno'r iPhone 15 ac iPhone 15 Plus: Nodweddion a Gwelliannau Newydd

By

Mae Apple wedi datgelu ei ffonau smart diweddaraf, yr iPhone 15 ac iPhone 15 Plus, gan gynnig perfformiad gwell, opsiynau lliw newydd, a phorthladd USB-C. Mae'r dyfeisiau'n cadw'r un pris cychwyn â modelau'r llynedd, am bris $799.

Daw'r iPhone 15 ac iPhone 15 Plus ag arddangosfeydd 6.1-modfedd a 6.7-modfedd, yn y drefn honno. Mae Apple wedi cyhoeddi bod disgleirdeb mwyaf yr arddangosfeydd hyn wedi'i gynyddu i 2000 nits, gan ddarparu profiad gwylio mwy bywiog. Bydd rhag-archebion ar gyfer yr iPhone 15 yn cychwyn ddydd Gwener yma, gyda'r lansiad swyddogol wedi'i drefnu ar gyfer Medi 22ain.

Un nodwedd amlwg o'r iPhones newydd yw eu gorffeniadau lliw chwaethus. Mae Apple wedi ymgorffori'r lliwiau'n ddi-dor ar draws y tu allan gwydr, gan arwain at orffeniadau syfrdanol a thrawiadol. Mae'r iPhone 15 ar gael mewn pinc, melyn gwyrdd, glas a du, gan gynnig ystod eang o opsiynau i ddefnyddwyr sy'n gweddu i'w steil personol.

Mae system gamera cyfres iPhone 15 hefyd wedi derbyn uwchraddiadau sylweddol. Bellach mae gan y model sylfaenol brif synhwyrydd 48-megapixel, sy'n cyfateb i alluoedd cyfres iPhone 14 Pro y llynedd. Mae'r synhwyrydd hwn yn galluogi moddau chwyddo optegol 1x a 2x, ynghyd â'r lens ultra-eang arferol 0.5x. Mae modd portread hefyd wedi'i wella i ddarparu gwell perfformiad golau isel, gyda'r bonws ychwanegol o alluogi'n awtomatig wrth saethu gyda'r prif gamera. Yn ogystal, gall defnyddwyr addasu'r ffocws ar ôl tynnu llun diolch i'r nodwedd cadw map dyfnder.

Mae'r iPhone 15 ac iPhone 15 Plus yn cael eu pweru gan y sglodyn A16 Bionic, sy'n cynnwys CPU chwe chraidd a GPU 5-craidd. Mae'r sglodyn hwn yr un peth â'r un a geir ym modelau iPhone 14 Pro, gan sicrhau perfformiad ac effeithlonrwydd eithriadol. Mae bywyd batri'r iPhone 15 yn aros yr un fath â'i ragflaenydd, tra bod yr iPhone 15 Plus yn cynnig amser defnydd hirach fyth oherwydd batri mewnol mwy. Gellir codi tâl nawr trwy'r porthladd USB-C newydd.

Ychwanegiad nodedig arall i gyfres iPhone 15 yw'r sglodyn Ultra-Wideband ail genhedlaeth, sy'n gwella ystod a chywirdeb yn sylweddol wrth leoli gwrthrychau. Gall Precision Finding bellach lywio defnyddwyr yn uniongyrchol at berson, yn ogystal â dod o hyd i eitemau gydag AirTags ynghlwm.

O ran nodweddion diogelwch, mae Apple wedi ymestyn ei SOS Argyfwng trwy nodwedd Lloeren i gwmpasu sefyllfaoedd cymorth ar ochr y ffordd. Yn yr Unol Daleithiau, gall aelodau AAA elwa o'r gwasanaeth hwn. Darperir y nodwedd SOS Argyfwng yn rhad ac am ddim am y ddwy flynedd gyntaf ar ôl prynu iPhone 15; fodd bynnag, nid yw prisiau y tu hwnt i'r cyfnod hwn wedi'u datgelu.

Bydd yr iPhone 15 ac iPhone 15 Plus ar gael i'w prynu ar 22 Medi, gyda'r iPhone 15 yn dechrau ar $799 a'r iPhone 15 Plus yn dechrau ar $899.

