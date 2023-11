Bargeinion Dydd Gwener Du Anker Nebula: Cael Hyd at 40% i ffwrdd ar Taflunyddion ac Affeithwyr

By

Ydych chi yn y farchnad ar gyfer taflunydd fideo newydd? Wel, rydych chi mewn lwc oherwydd mae bargeinion Dydd Gwener Du cynnar Anker Nebula yma, gan gynnig hyd at 40% oddi ar eu llinell o daflunwyr ac ategolion. Un cytundeb nodedig yw Taflunydd Fideo 1080p Anker Nebula Cosmos, sydd bellach ar gael am ddim ond $449.99 (am bris gwreiddiol ar $700). Mae hyn yn golygu y byddwch yn arbed $250, sy'n ostyngiad sylweddol ar daflunydd o ansawdd uchel.

Mae Taflunydd Fideo Anker Nebula Cosmos 1080p yn ddyfais llawn nodweddion sy'n cynnwys datrysiad 1080p (gyda chefnogaeth 4K), sy'n eich galluogi i gastio delweddau hyd at 120 modfedd. Gyda'i chwyddo digidol, gallwch chi addasu maint y ddelwedd yn hawdd heb orfod symud y taflunydd yn gorfforol. Mae'r dechnoleg HDR10 yn darparu manylion mwy craff, lliwiau bywiog, a duon dyfnach, gan sicrhau profiad gwylio trochi.

Mae'r taflunydd hwn hefyd yn darparu ar gyfer cynnwys nad yw'n HDR gyda'i swyddogaeth Hybrid Log Gamma, sy'n ei uwchraddio mewn amser real heb unrhyw drafferth i addasu'r ddewislen gosodiadau. Yn ogystal, mae'r siaradwyr sy'n cael eu pweru gan Dolby Digital Plus yn cyflwyno sain amgylchynol 360 gradd, gan ddyrchafu'r profiad sinematig.

Ar ben hynny, mae Taflunydd Fideo Anker Nebula Cosmos 1080p yn cael ei lwytho ymlaen llaw gyda dros 7,000 o apiau, gan gynnwys gwasanaethau ffrydio poblogaidd fel Prime Video, YouTube, a Hulu. Mae ei opsiynau cysylltedd yn cynnwys HDMI, USB-A, Wi-Fi, Bluetooth, a galluoedd adlewyrchu ar gyfer eich ffôn neu liniadur.

Os ydych chi'n chwilio am daflunydd gyda nodweddion hyd yn oed yn fwy trawiadol, peidiwch â cholli allan ar Theatr Cartref Laser Tafliad Byr Optoma Compact a Thaflunydd Hapchwarae. Gall fwrw arddangosfa 120 modfedd o bedair troedfedd i ffwrdd yn unig ac mae'n cynnig datrysiad 4K UHD, ynghyd â chymhareb cyferbyniad 500,000: 1 ar gyfer delweddau syfrdanol. Mae prisiau ar gyfer modelau amrywiol yn amrywio o $973 i $2,600.

Gyda'r bargeinion hyn gan Anker Nebula Black Friday, gallwch chi godi'ch nosweithiau ffilm cartref a'ch sesiynau hapchwarae trwy sgorio taflunydd fideo o ansawdd uchel am ffracsiwn o'i bris gwreiddiol. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn a bachwch eich hoff fargen cyn iddynt werthu allan!

