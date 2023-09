Lineup Digwyddiad Tech Fall: Beth i'w Ddisgwyl ym mis Medi a mis Hydref

Mae mis Medi a mis Hydref yn fisoedd cyffrous i selogion technoleg, wrth i ddigwyddiadau a chynadleddau mawr gael eu cynnal, gan arddangos y datblygiadau arloesol a chyhoeddiadau diweddaraf mewn amrywiol ddiwydiannau. Gadewch i ni edrych ar rai o'r digwyddiadau sydd i ddod a'r hyn y gallwn ei ddisgwyl ganddynt.

Gŵyl Ffilm Ryngwladol Toronto (TIFF)

Pryd: Dydd Iau, Medi 7fed – Dydd Sul, Medi 17eg

Ble: Downtown Toronto, Canada

Beth: Mae TIFF yn ŵyl ffilm flynyddol sy'n tynnu sylw at ffilmiau rhyngwladol ac yn cynnig dangosiadau, darlithoedd, digwyddiadau, a gweithdai.

Wonderlust Afal

Pryd: Dydd Mawrth, Medi 12fed am 1PM ET / 10AM PT

Lle: Apple Park, Cupertino, California

Beth: Bydd digwyddiad hynod ddisgwyliedig Apple, Wonderlust, yn arddangos llinell newydd yr iPhone 15, y dywedir bod ganddo borthladdoedd USB-C yn lle Mellt.

Sioe Auto Detroit

Pryd: Dydd Mercher, Medi 13eg – Dydd Sul, Medi 24ain

Ble: Canolfan Confensiwn Huntington Place, Detroit, Michigan

Beth: Mae Sioe Auto Detroit, a elwir hefyd yn Sioe Auto Ryngwladol Gogledd America, yn dod â gwneuthurwyr ceir ac arbenigwyr diwydiant ynghyd i arddangos a thrafod y tueddiadau modurol diweddaraf a cherbydau newydd.

Digwyddiad Dyfeisiau a Gwasanaeth Amazon

Pryd: Dydd Mercher, Medi 20fed am 10AM ET

Ble: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Beth: Mae Amazon yn cynnal digwyddiad gwahoddiad yn unig yn ei ail bencadlys, lle disgwylir iddynt ddatgelu dyfeisiau a gwasanaethau newydd.

Digwyddiad Arbennig Microsoft

Pryd: Dydd Iau, Medi 21ain

Ble: Dinas Efrog Newydd

Beth: Bydd Microsoft yn cynnal “digwyddiad arbennig” gwahoddiad yn unig, sy'n debygol o ganolbwyntio ar ddyfeisiau Surface wedi'u diweddaru a datblygiadau mewn AI.

Digwyddiad Cod Vox Media

Pryd: Dydd Mawrth, Medi 26ain – Dydd Mercher, Medi 27ain

Ble: Y Ritz-Carlton, Laguna Niguel, California

Beth: Digwyddiad technegol yw Code sy'n dod â lleisiau dylanwadol yn y diwydiant at ei gilydd. Eleni, mae'n cynnwys siaradwyr nodedig fel Prif Swyddog Gweithredol X/Twitter Linda Yaccarino, Prif Swyddog Gweithredol Bumble Whitney Wolfe Herd, Prif Swyddog Gweithredol GM Mary Barra, a mwy.

Dim ond cipolwg yw hwn o'r hyn sydd i ddod ym mis Medi a mis Hydref. Mae digwyddiadau eraill, megis Meta Connect, Made by Google, a Chynhadledd Datblygwyr Samsung, hefyd ar y gorwel, gan addo cyhoeddiadau cyffrous a mewnwelediadau i realiti rhithwir, dyfeisiau Google newydd, a diweddariadau ecosystem Samsung Galaxy, yn y drefn honno. Wrth i ragor o ddigwyddiadau gael eu cyhoeddi, cadwch lygad am ddiweddariadau ar The Verge.

