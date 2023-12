Mae Cwis Treial Elite Newydd yn DLC Disg Indigo yn mynnu Atebion Unigryw

By

Crynodeb: Mae Treial Elite Lacey yn DLC Disg Indigo o Pokemon Scarlet and Violet wedi'i ddiweddaru gyda set o bum cwestiwn newydd. Bydd eu hateb yn gywir yn arwain at gais brwydr gan Lacey.

Mae Lacey, un o'r Elite Four yn Academi Blueberry yn Biom Arfordirol y Terarium, wedi cyflwyno Cwis Treial Elît newydd yn DLC Disg Indigo o Pokemon Scarlet and Violet. Bydd yr erthygl hon yn eich arwain trwy'r holl gwestiynau a'u hatebion cywir.

Mae'r cwestiwn cyntaf yn ymwneud â Pikachu, Pokémon tebyg i Drydan sy'n adnabyddus am gynhyrchu trydan. Bydd Lacey yn gofyn ble mae Pikachu yn storio ei drydan, a'r ateb cywir yw ei ruddiau.

Gan symud ymlaen at yr ail gwestiwn, bydd Lacey yn cyflwyno Venonat, Pokémon sy'n defnyddio rhan benodol o'r corff fel radar mewn amgylcheddau tywyll. Yr ateb cywir yw ei lygaid, gan eu bod yn helpu Venonat i ganfod gwrthrychau.

Yn y trydydd cwestiwn, bydd Lacey yn cyflwyno'r brodyr a chwiorydd Sinistea ac yn gofyn i chwaraewyr adnabod yr Antique Form Sinistea go iawn. Y cwpan yn y canol, a adnabyddir gan y marc ar y gwaelod, yw'r ateb cywir.

Mae'r pedwerydd cwestiwn yn canolbwyntio ar Minior, y Meteor Pokemon, a rhaid i chwaraewyr ddod o hyd i'r amrywiad pinc o gyfres o ffurfiau newidiol.

Yn olaf, bydd Lacey yn cyflwyno Granbull ac yn gofyn i chwaraewyr pa ran o'r corff y mae'n ei ddefnyddio fel gobennydd wrth gysgu. Yr ateb cywir yw ei bol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ateb yr holl gwestiynau'n gywir i symud ymlaen trwy Dreial Elite Lacey a datgloi cais y frwydr. Cadwch lygad ar Sportskeeda i gael mwy o ddiweddariadau ar y Indigo Disk DLC.