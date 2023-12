Ateb Cwestiynau Lacey yn Pokemon Scarlet a Violet DLC

By

Mae'r erthygl hon yn darparu canllaw cam wrth gam ar sut i ateb cwestiynau Lacey yn ystod y Treial Elite yn y DLC Disg Indigo ar gyfer Pokemon Scarlet and Violet. Mae'r cwestiynau hyn yn rhan bwysig o'r gêm a rhaid eu hateb yn gywir i symud ymlaen.

Cwestiwn Cyntaf Lacey: Storio Trydan Pikachu

Bydd Lacey yn cyflwyno Pikachu fel Pokémon Trydan sy'n adnabyddus am gynhyrchu trydan. Yna bydd yn gofyn ble mae Pikachu yn storio ei drydan. Yr ateb cywir yw Pikachu’s Cheeks.

Ail Gwestiwn Lacey: Radar Venonat

Bydd Lacey yn galw Venonat ac yn tynnu sylw at ei allu i ddefnyddio rhan benodol o'r corff fel radar. Bydd hi'n gofyn pa ran o'r corff ydyw. Yr ateb cywir yw Llygaid Venonat.

Trydydd Cwestiwn Lacey: Cydnabod Ffurf Hynafol Sinistea

Bydd Lacey yn eich cyflwyno i'r brodyr a chwiorydd Sinistea ac yn esbonio ei bod yn anodd penderfynu pa un yw'r ffurf hynafol wirioneddol. Bydd hi'n gofyn ichi ddewis yr un iawn. Yr ateb cywir yw'r cwpan yn y canol, gan y gellir adnabod yr Antique Form Sinistea go iawn trwy farc ar waelod y cwpan.

Pedwerydd Cwestiwn Lacey: Gweld y Pinc Bach

Bydd Lacey yn cyflwyno gwahanol fathau o Mân ac yn gofyn ichi ddod o hyd i'r un pinc. Bydd pob amrywiad o Mân yn newid i'w ffurf meteor ac yn newid safle, gan ei wneud ychydig yn heriol. Fodd bynnag, rhaid i chi gadw eich llygad ar y Minior pinc i ateb yn gywir.

Pumed Cwestiwn Lacey: Pillow Cwsg Granbull

Ar gyfer y cwestiwn olaf, bydd Lacey yn cyflwyno ei Pokémon ei hun, Granbull, ac yn gofyn pa ran o'r corff y mae'n ei ddefnyddio fel gobennydd wrth gysgu. Yr ateb cywir yw Bol Granbull.

Bydd ateb holl gwestiynau Lacey yn gywir yn sicrhau eich bod chi'n symud ymlaen trwy'r Treial Elite yn DLC Disg Indigo o Pokemon Scarlet and Violet. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n talu sylw manwl i'r manylion ac yn dewis yr atebion cywir i oresgyn yr her hon.

