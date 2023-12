By

Ydych chi'n barod i roi eich gwybodaeth Pokémon ar brawf? Mae Cwis Treial Elît Lacey yn DLC Disg Indigo o Pokemon Scarlet and Violet yn sicr o herio hyd yn oed yr hyfforddwyr mwyaf profiadol. Camwch i'r Plaza Arfordirol ym Miom Arfordirol y Terarium a pharatowch eich hun ar gyfer brwydr wits.

Cwestiwn 1: Pŵer Trydan Pikachu

Bydd Lacey yn eich cyflwyno i Pikachu, y Pokémon poblogaidd Trydan sy'n adnabyddus am ei allu i gynhyrchu trydan. Bydd yn gofyn ichi nodi'r rhan o'r corff y mae Pikachu yn storio'r pŵer hwn ynddo. Yn yr achos hwn, yr ateb cywir yw bochau Pikachu.

Cwestiwn 2: Radar Venonat

Nesaf, bydd Lacey yn galw Venonat ac yn tynnu sylw at ei allu unigryw i ddefnyddio rhan benodol o'r corff fel radar, hyd yn oed yn y nosweithiau tywyllaf. Allwch chi ddyfalu pa ran o'r corff ydyw? Yr ateb cywir yw llygaid Venonat.

Cwestiwn 3: Y Ffurf Hynafol Ddiffuant Sinistea

Bydd Lacey yn cyflwyno tri o frodyr a chwiorydd Sinistea i chi ac yn eich hysbysu ei bod yn anodd pennu'r darnau hynafol gwirioneddol. Eich tasg yw dewis yr Antique Form Sinistea, y gellir ei adnabod gan y marc ar waelod ei gwpan. Dewiswch y cwpan yn y canol i fynd ymlaen.

Cwestiwn 4: Sylwch ar y Pinc Bach

Rhowch sylw manwl i esblygiad Minior wrth i bob amrywiad newid i'w ffurf meteor. Eich tasg yw dod o hyd i'r Minior pinc ymhlith y lineup. Cadwch eich llygaid ar agor am unrhyw newidiadau mewn ffurf.

Cwestiwn 5: Arfer Cysgu Granbull

Ar gyfer y cwestiwn olaf, bydd Lacey yn arddangos ei Pokémon ei hun, Granbull, ac yn eich herio i ddyfalu pa ran o'r corff y mae'n ei ddefnyddio fel gobennydd wrth gysgu. Yr ateb cywir yw bol Granbull.

Llongyfarchiadau! Rydych chi wedi cwblhau Cwis Treial Elît Lacey ac wedi profi bod gennych chi'r hyn sydd ei angen i fod yn arbenigwr Pokémon go iawn. Cadwch lygad am ddiweddariadau a heriau mwy cyffrous ym myd Pokemon Scarlet a Violet.

Cofiwch barhau i archwilio, hyfforddi a darganfod Pokémon newydd ar eich taith i ddod yn hyfforddwr Pokémon eithaf!