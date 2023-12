Cwis Master Lacey yn Pokemon Scarlet a Violet DLC

By

Yn y Disg Indigo DLC ar gyfer Pokemon Scarlet a Violet, bydd chwaraewyr yn dod ar draws Master Lacey ac yn wynebu ei Threial Elite. Yn y treial hwn, rhaid i chwaraewyr ateb cyfres o gwestiynau er mwyn symud ymlaen. Bydd yr erthygl hon yn eich tywys trwy gwis Master Lacey, gan ddarparu'r atebion cywir i bob cwestiwn.

Cwestiwn 1: Storfa Drydanol Pikachu

Bydd Master Lacey yn cyflwyno Pikachu ac yn egluro ei fod yn Pokémon Trydan sy'n adnabyddus am gynhyrchu trydan. Bydd hi'n gofyn ble mae Pikachu yn storio'r trydan yma. Yr ateb cywir yw bochau Pikachu.

Cwestiwn 2: Radar Venonat

Ar gyfer yr ail gwestiwn, bydd Master Lacey yn galw Venonat ac yn tynnu sylw at ei allu i ddefnyddio rhan benodol o'r corff fel radar. Rhaid i chwaraewyr adnabod y rhan hon o'r corff yn gywir fel y llygaid.

Cwestiwn 3: Sinistea Hynafol Ddiffuant

Yn y trydydd cwestiwn, bydd Master Lacey yn cyflwyno tri o frodyr a chwiorydd Sinistea, ac un ohonynt yw'r hen bethau gwirioneddol. Rhaid i chwaraewyr nodi'r brawd neu chwaer cywir, sef yr un sydd â marc ar waelod ei gwpan.

Cwestiwn 4: Gweld y Pinc Bach

Nesaf, bydd chwaraewyr yn cael eu dangos gwahanol fathau o Mân, a elwir yn Pokemon Meteor. Eu tasg yw cadw llygad ar y Mân pinc wrth iddo newid ei ffurf.

Cwestiwn 5: Gobennydd Cwsg Granbull

Mae'r cwestiwn olaf yn ymwneud â Granbull, Pokémon sy'n eiddo i Master Lacey. Rhaid i chwaraewyr benderfynu pa ran o'r corff y mae Granbull yn ei ddefnyddio fel gobennydd wrth gysgu, a'r ateb cywir yw ei fol.

Trwy ateb y pum cwestiwn yn gywir, bydd chwaraewyr yn gallu symud ymlaen trwy Dreial Elît Master Lacey. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am Sportskeeda i gael y wybodaeth ddiweddaraf a diweddariadau ar y Pokemon Scarlet a Violet DLC.