Ochr Dywyll AI: Amddiffyn Ein Plant rhag Camfanteisio Ffug Ddwfn

Mae deallusrwydd artiffisial (AI) wedi dod i'r amlwg yn gyflym fel un o'r technolegau mwyaf dylanwadol yn y byd, gan chwyldroi sut rydym yn cyflawni tasgau trwy alluogi prosesu cyflym ar raddfa nas gwelwyd o'r blaen. Fodd bynnag, y tu ôl i'w alluoedd trawiadol mae ochr dywyllach sy'n peri risgiau sylweddol, yn enwedig i unigolion bregus fel plant. Mae Beth Jackson, rheolwr rhaglen a therapydd yn y Ganolfan Eiriolaeth Plant Genedlaethol, wedi mynegi ei phryderon am botensial brawychus y dechnoleg hon. Gall unigolion maleisus ecsbloetio AI yn hawdd i drin delweddau diniwed a chreu cynnwys amlwg a diraddiol.

Yn wahanol i'r dyfyniad yn yr erthygl wreiddiol, lle mae Jackson yn tynnu sylw at ba mor hawdd y gall cyflawnwyr gyrchu a defnyddio delweddau cyhoeddus, gall y defnydd dirdro hwn o dechnoleg AI drawsnewid lluniau syml, bob dydd yn gynnwys efelychiadol ac sy'n ymddangos yn wirioneddol wirioneddol. Yn ddiweddar, cafwyd digwyddiad annifyr yn Sbaen pan ddefnyddiodd bechgyn ifanc ap AI hawdd ei gyrraedd i newid lluniau diniwed o'u cyd-ddisgyblion, gan ledaenu delweddau ffug amlwg ledled eu hysgol. Darganfu'r dioddefwyr yn anwirfoddol y lluniau newidiedig hyn yn darlunio eu hunain yn gwbl noethlymun, gan achosi trallod emosiynol dwys.

Yn y cyfamser, mae nifer yr achosion o fideos porn ffug dwfn wedi cynyddu, gan effeithio ar unigolion heb eu caniatâd. Fe wnaeth streamer “Sweet Anita,” a edmygwyd am ei chyfraniadau i’r gymuned hapchwarae, ddioddef fideos porn ffug dwfn lle cafodd ei llun ei drin yn faleisus a’i gynnwys mewn gweithredoedd rhywiol diraddiol ac ymosodol. Gall y fideos ffug dwfn hyn, datblygiad technolegol amlwg o addasiadau delwedd llonydd, ffugio cynnwys sy'n mynd y tu hwnt i ddychymyg y person sy'n cael ei dargedu.

Gyda thechnoleg AI yn datblygu'n barhaus ar gyflymder brawychus, mae Jackson yn pwysleisio'r angen dybryd am ymwybyddiaeth a rheolaeth. Rhaid i rieni fod yn wyliadwrus wrth reoli eu dosbarthiad delwedd eu hunain a chyfyngu mynediad i ddelweddau bregus, gan gymryd perchnogaeth dros amddiffyn eu plant. Yn ogystal, mae'n rhaid i ddioddefwyr riportio digwyddiadau ar unwaith i'r adran orfodi'r gyfraith, gan ymatal rhag rhannu delweddau cyfaddawdu.

Gan gydnabod difrifoldeb y mater, mae'r Arlywydd Biden wedi cyhoeddi gorchymyn gweithredol i reoleiddio AI a lliniaru risgiau. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda’r mesurau hyn, mae plant yn parhau i fod yn agored iawn i gamfanteisio ar-lein. Mae'n hanfodol bod rhieni a chymdeithas yn gyffredinol yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn cymryd camau rhagweithiol i frwydro yn erbyn bygythiadau ffug dwfn. Mae defnyddio meddalwedd i ganfod delweddau a sain a gynhyrchir gan AI, gan ddilyn canllawiau a ddarparwyd gan yr Adran Diogelwch Mamwlad, a deall sut i osgoi sgamiau ffug dwfn yn elfennau allweddol o ran diogelu rhag camfanteisio.

Trwy ymdrech ar y cyd, gallwn ymdrechu i amddiffyn ein plant rhag ochr dywyll AI, gan sicrhau eu diogelwch digidol a'u lles mewn tirwedd dechnolegol sy'n esblygu'n barhaus.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

1. Beth yw AI?

Mae AI, neu ddeallusrwydd artiffisial, yn cyfeirio at ddatblygiad systemau cyfrifiadurol a all gyflawni tasgau sy'n gofyn am ddeallusrwydd dynol, megis adnabod lleferydd, datrys problemau a gwneud penderfyniadau.

2. Beth yw ffugiau dwfn?

Mae ffugiau dwfn yn gyfryngau twyllodrus a thringar iawn, gan gynnwys delweddau, fideos, neu sain, a gynhyrchir gan ddefnyddio technoleg AI i newid ymddangosiad neu lais rhywun yn argyhoeddiadol.

3. Sut gall unigolion amddiffyn eu hunain rhag camfanteisio ffug dwfn?

Er mwyn amddiffyn rhag camfanteisio ffug dwfn, gall unigolion ddefnyddio meddalwedd a ddyluniwyd i nodi cynnwys a gynhyrchir gan AI, dilyn canllawiau a ddarperir gan awdurdodau fel yr Adran Diogelwch Mamwlad, a chael y wybodaeth ddiweddaraf am sgamiau ffug dwfn cyffredin.

4. Beth ddylai rhywun ei wneud os ydyn nhw'n dioddef camfanteisio ffug dwfn?

Os bydd rhywun yn dioddef camfanteisio ffug dwfn, mae'n hanfodol riportio'r digwyddiad ar unwaith i orfodi'r gyfraith ac ymatal rhag rhannu'r cynnwys dan fygythiad.

