Mae DeepMind yn Defnyddio AI i Ragweld Miliynau o Grisialau Newydd

Yn ôl erthygl ddiweddar yn Nature, mae Google DeepMind wedi datblygu offeryn deallusrwydd artiffisial (AI) o'r enw GNoME (Graph Networks for Materials Exploration) a all ragweld strwythurau crisial newydd. Gan ddefnyddio llyfrgelloedd presennol o strwythurau cemegol, cynhyrchodd GNoME 2.2 miliwn o strwythurau crisial newydd nad oeddent yn hysbys i wyddoniaeth o'r blaen.

I ddilysu'r rhagfynegiadau hyn, cydweithiodd DeepMind ag ymchwilwyr o Brifysgol California, Berkeley. Roeddent yn gallu syntheseiddio 41 allan o'r 58 cyfansoddion a ragfynegwyd mewn ychydig dros bythefnos. Ymhellach, ers cynnal yr ymchwil, mae mwy na 700 o grisialau eraill wedi'u cynhyrchu gan wahanol grwpiau.

Mae DeepMind wedi gwneud is-set o'r strwythurau mwyaf sefydlog, sef cyfanswm o 381,000 o grisialau, ar gael yn gyhoeddus i labordai eraill ymchwilio iddynt ymhellach. Ymhlith y strwythurau hyn mae miloedd o grisialau sydd â'r potensial ar gyfer uwch-ddargludedd, lle mae cerrynt trydanol yn llifo heb wrthwynebiad sero, yn ogystal â channoedd o ddargludyddion posibl o ïonau lithiwm y gellid eu defnyddio mewn batris.

Er bod gwaith DeepMind yn drawiadol, mae gwyddonwyr yn pwysleisio mai dim ond dechrau archwilio yn y maes hwn yw hyn. Roedd yr offeryn AI yn canolbwyntio ar grisialau sy'n ffurfio o dan amodau penodol, a dim ond un is-set o'r bydysawd helaeth o ddeunyddiau yw crisialau. Nododd Aron Walsh, gwyddonydd deunyddiau yng Ngholeg Imperial Llundain, y gallai nifer y crisialau y gellir eu gweithgynhyrchu o bosibl yn cynnwys pedair elfen gemegol yn unig fod tua 32 triliwn.

Mae'n ansicr a fydd unrhyw un o'r 2.2 miliwn o grisialau newydd a ragwelir gan DeepMind yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, mae gan y technegau a ddefnyddir yn yr ymchwil hon werth sylweddol. Ar wahân i awgrymu crisialau newydd, gall AI hefyd helpu i ddatgelu rheolau anhysbys sy'n llywodraethu ffurfio grisial. Yn ogystal, gallai deall ffurfiant grisial arbed ymchwilwyr rhag y broses lafurus o syntheseiddio pob deunydd â llaw.

I gloi, mae offeryn AI DeepMind wedi rhagweld miliynau o strwythurau crisial newydd yn llwyddiannus. Er nad yw cymwysiadau ymarferol y strwythurau crisial hyn wedi'u pennu eto, gallai'r mewnwelediadau a geir o'r ymchwil hon fod â goblygiadau pellgyrhaeddol ar gyfer archwilio deunydd a dealltwriaeth o ffurfiant grisial.