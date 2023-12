Mae Netflix yn Cyflwyno Detholiad Serol o Ffilmiau ar gyfer Rhagfyr 2023

Crynodeb: Mae Netflix wedi datgelu ei gyfres o ffilmiau clodwiw iawn ar gyfer y tymor gwyliau ym mis Rhagfyr 2023. Er bod archarwyr yn dominyddu'r casgliad, mae yna hefyd opsiynau i'r rhai sy'n ffafrio ffilmiau llyfrau di-gomic. Mae'r holl ffilmiau ar y rhestr wedi derbyn isafswm o 90% ar Rotten Tomatoes, sy'n golygu eu bod yn werth eu hychwanegu at eich rhestr wylio.

Mae'r Sgwad Hunanladdiad wedi'i Adnewyddu yn Taro'n Galed ar Netflix

Mae Netflix yn cyflwyno danteithion llawn cyffro gyda "The Suicide Squad", fersiwn llawer gwell o ffilm 2016. Wedi’i gyfarwyddo gan James Gunn, sy’n adnabyddus am ei waith ar “Guardians of the Galaxy”, mae’r fflic clodwiw hwn yn dod â grŵp amrywiol o wrth-arwyr ynghyd ar genhadaeth i achub y byd. Gyda’i stori dreisgar ond difyr, mae’r gwylwyr yn barod am brofiad hwyliog a gwefreiddiol.

Ystyr geiriau: Shazam! Yn dod â Golwg Newydd ar Archarwyr

Os ydych chi'n chwilio am dro braf ar ffilmiau archarwyr, "Shazam!" yw'r dewis perffaith. Wedi’i rhyddhau yn 2019, mae’r ffilm ysgafn hon yn dilyn taith Billy Batson, plentyn maeth sy’n trawsnewid yn archarwr sy’n oedolyn trwy ddweud y gair hud, “Shazam!” Gyda chyfuniad perffaith o gomedi a betiau uchel, “Shazam!” yn cynnig profiad archarwr hwyliog a difyr a fydd yn eich gadael yn awchu am fwy.

Mai Rhagfyr Yn disgleirio fel Netflix Original

Wedi’i gyfarwyddo gan Todd Haynes, mae “May December” yn adrodd stori hudolus actores sy’n paratoi ar gyfer rôl ddadleuol. Wedi'i gosod i bortreadu gwraig go iawn sy'n enwog am gael perthynas â phlentyn dan oed, mae'r actores yn cwrdd â'r fenyw y bydd yn ei chwarae, gan arwain at bwysau a heriau newydd. Wedi’i dangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Cannes, mae’r ddrama hynod glodwiw hon eisoes wedi ennyn bwrlwm gwobrau sylweddol, gan ei gwneud yn un y mae’n rhaid ei gwylio Netflix Original.

Wonder Woman yn Soars ar y Sgrin Fawr

Yn 2017, swynodd Wonder Woman gynulleidfaoedd gyda’i ffilm annibynnol gyntaf. Mae Gal Gadot yn ymgorffori’r archarwr eiconig hwn yn ddiymdrech, sy’n cychwyn ar genhadaeth i atal gwareiddiad sy’n llyncu rhyfel mawr. Wedi’i chyfarwyddo gan Patty Jenkins, mae “Wonder Woman” nid yn unig yn antur gyffrous llawn cyffro, ond hefyd yn sylwebaeth ar natur y ddynoliaeth. Gyda’i stori ysbrydoledig a’i pherfformiadau cofiadwy, mae’r ffilm hon yn sefyll fel un o gyflawniadau sinematig gorau DC.

Cariad ac Angenfilod - Mae Gem Gudd yn dod i'r amlwg

Er gwaethaf cael ei anwybyddu pan gafodd ei ryddhau yn 2020, mae “Love and Monsters” yn nodwedd greadur swynol a hyfryd sy'n haeddu cydnabyddiaeth. Wedi’i gosod mewn byd ôl-apocalyptaidd wedi’i or-redeg gan angenfilod, mae’r ffilm yn dilyn Joel Dawson wrth iddo gychwyn ar daith beryglus i aduno â’i gariad. Gyda’i stori annwyl a’i delweddau cyfareddol, mae “Love and Monsters” yn ffilm y mae’n rhaid ei gwylio sy’n cynnig tro unigryw ar y genre.

I gloi, mae Netflix yn dod â rhestr drawiadol o ffilmiau ar gyfer Rhagfyr 2023, gan ddarparu ar gyfer ystod amrywiol o chwaeth. O 'sbloets' archarwyr i ddramâu sy'n ysgogi'r meddwl, mae'r ffilmiau hyn sydd wedi cael canmoliaeth y beirniaid yn sicr o ddiddanu gwylwyr drwy gydol y tymor gwyliau.