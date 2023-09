Xbox Yn Cyflwyno Xbox Mastercard i Wobrwyo Gamers

Mae Xbox wedi datgelu ei gynnig diweddaraf i chwaraewyr: y Xbox Mastercard swyddogol. Mae'r cerdyn credyd, a gyhoeddwyd gan Barclays, yn caniatáu i ddefnyddwyr ennill pwyntiau o bryniannau bob dydd y gellir eu hadbrynu ar gyfer gemau neu ychwanegion yn y siop Xbox. Mae'r cerdyn hefyd yn cynnig yr opsiwn i'w bersonoli gyda gamertag y defnyddiwr wedi'i ysgythru ar un o bum dyluniad gwahanol sy'n cynnwys logo Xbox. Fodd bynnag, mae rhai cyfyngiadau i gael y cerdyn. Rhaid i ymgeiswyr fod yn Xbox Insiders a byw yn yr Unol Daleithiau cyfandirol, Alaska, neu Hawaii.

Yn debyg i gardiau credyd eraill sy'n seiliedig ar wobrau, mae defnyddwyr yn ennill pwyntiau am bob $1 y maent yn ei wario ar y cerdyn credyd gamer. Gallant ennill hyd yn oed mwy o bwyntiau wrth brynu mewn mannau penodol. Mae hyn yn cynnwys ennill pwyntiau 5x am gynhyrchion cymwys yn y siopau Xbox a Microsoft, a 3x o bwyntiau ar wasanaethau ffrydio cymwys fel Disney Plus a Netflix. Mae'r cerdyn hefyd yn cynnig 3x pwynt ar wasanaethau dosbarthu bwyta cymwys fel Grubhub a Doordash.

Mae manylion blaenau siopau cymwys eraill yn aneglur o hyd. Er enghraifft, mae'n ansicr a fyddai prynu eitemau yn y gêm trwy'r cyfrif Xbox, fel darnau arian Overwatch, yn gymwys i ennill pwyntiau 5x. Mae aelodau Xbox Mastercard yn derbyn bonws o $ 50 ar ffurf pwyntiau ar ôl eu pryniant cyntaf a gallant fwynhau tri mis o Xbox Game Pass Ultimate am ddim, gyda'r opsiwn i'w roi i ffrind os yw eisoes yn aelod Game Pass.

I wneud cais am yr Xbox Mastercard, rhaid i ddefnyddwyr ddod yn Xbox Insiders. Gellir gwneud hyn yn hawdd trwy lawrlwytho'r Xbox Insider Hub o'r Microsoft Store ar PC neu chwilio am “Xbox Insider Bundle” ar y consol Xbox a gosod y canolbwynt. Mae'r cyfnod ymgeisio ar gyfer Xbox Insiders yn dechrau ar Fedi 21, tra bydd yn rhaid i weddill yr Unol Daleithiau aros tan 2024 i wneud cais am y cerdyn credyd.

