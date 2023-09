Yr Apple Watch Ultra: Ar gyfer pwy mae e mewn gwirionedd?

By

Mae'r Apple Watch Ultra wedi'i farchnata fel oriawr smart i anturwyr, ond ar ôl blwyddyn o'i ddefnyddio, mae'n dal yn aneglur pwy yw ei wir gynulleidfa. Er bod gan yr Ultra nodweddion fel cas titaniwm, ymwrthedd dŵr, a galluoedd deifio, mae'n brin fel cystadleuydd Garmin o ran diogelwch heicio a defnydd technegol. Yn lle hynny, mae ei nodweddion ffitrwydd yn fwy addas ar gyfer anturwyr rhan-amser a rhyfelwyr penwythnos.

Fodd bynnag, mae'n ymddangos nad oes gan y rhai sy'n ffitio'r disgrifiad hwn ddiddordeb yn yr Ultra. Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod unigolion sy'n gyfarwydd â thechnoleg ac sy'n rhwystredig gyda'r diffyg nodweddion craff ar Garmin neu oriorau aml-chwaraeon eraill yn fwy tebygol o ystyried yr Ultra. Ond faint o'r bobl hyn sydd yna mewn gwirionedd? Mewn clwb rhedeg lleol, roedd mwyafrif yr aelodau'n gwisgo Garmins neu Apple Watches rheolaidd, a phan ofynnwyd iddynt, soniwyd nad oeddent yn teimlo'r angen am yr Ultra.

Felly, os byddwn yn taflu'r syniad bod yr Ultra ar gyfer anturiaethwyr, ar gyfer pwy mae e? Gall apelio at nerds technoleg sydd eisiau bywyd batri aml-ddydd, ond hyd yn oed mae hynny'n ymddangos yn amheus. Nid oes gan lawer o ddefnyddwyr Apple Watch sy'n cwyno am fywyd batri ddiddordeb mewn dyfeisiau gwisgadwy o gwbl. Mewn gwirionedd, mae'n well ganddyn nhw symlrwydd traciwr ffitrwydd neu maen nhw'n fodlon â'u Garmin neu Fitbit.

Y tu allan i ffitrwydd, nodwedd fwyaf diffiniol yr Ultra yw ei oes batri. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddatblygu trefn codi tâl, daw'r angen am fywyd batri aml-ddydd yn llai angenrheidiol. Yn y diwedd, gall yr Ultra apelio at fabwysiadwyr cyntaf sy'n gwerthfawrogi ei ffitrwydd unigryw a'i nodweddion awyr agored. Fodd bynnag, gyda watchOS 9 yn dod â llawer o'r nodweddion hyn i'r modelau Apple Watch rheolaidd, mae'n dod yn anoddach cyfiawnhau tag pris premiwm Ultra.

Ar y cyfan, mae'r Ultra yn smartwatch gwych, ond efallai nad yw wedi dod o hyd i'w wir gynulleidfa eto. Mae ei nodweddion yn darparu ar gyfer yr anturus, ond mae'n ymddangos nad oes angen y nodweddion hyn ar y mwyafrif o ddarpar brynwyr neu eu bod yn fwy bodlon â dyfeisiau eraill ar y farchnad.

