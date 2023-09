Mae Rheoliad Newydd yr UE yn Caniatáu Sgyrsiau Trydydd Parti ar WhatsApp

By

Crynodeb: Mae Deddf Marchnadoedd Digidol yr Undeb Ewropeaidd (DMA) wedi nodi cwmnïau technoleg mawr fel porthorion, gan gynnwys rhiant-gwmni WhatsApp, Meta. Er mwyn cydymffurfio â'r rheoliadau newydd, mae WhatsApp wedi cyflwyno nodwedd newydd o'r enw “sgyrsiau trydydd parti” yn ei fersiwn beta. Bydd y nodwedd hon yn caniatáu i ddefnyddwyr dderbyn ac ymateb i negeseuon gan bobl sy'n defnyddio apiau negeseuon eraill.

Mae'r DMA yn categoreiddio porthorion yn seiliedig ar eu gwasanaethau platfform craidd, gyda rhai cwmnïau'n ymddangos mewn rhestrau lluosog. Er enghraifft, mae Google yn cynnig gwasanaethau amrywiol y gellid eu hystyried yn borthgadw, megis Google Maps, Google Play, Google Shopping, Chrome, Android, a YouTube. Yn yr un modd, mae Meta yn gweithredu rhwydweithiau cymdeithasol fel Facebook ac Instagram, ynghyd â gwasanaeth cyfryngu a llwyfan hysbysebu.

Mae'r UE yn cyfeirio at apiau negeseuon fel Gwasanaethau Cyfathrebu Rhyngbersonol Rhif-Annibynnol (N-IICS) ac mae wedi cynnwys WhatsApp a Messenger o dan y categori hwn. Mae rhyngweithrededd rhwng llwyfannau negeseuon yn ofyniad ar gyfer porthorion, gan ganiatáu i ddefnyddwyr apiau fel Signal, Telegram, neu Snapchat gyfathrebu â defnyddwyr WhatsApp a Messenger heb fod angen cyfrif ar y platfformau hynny.

Mewn ymateb i'r rheoliad newydd, mae WhatsApp wedi dechrau gweithio ar ryngweithredu yn ei fersiwn datblygu ar gyfer Android. Y nod yw galluogi cyfathrebu di-dor gyda gwasanaethau negeseuon trydydd parti. Mae’n ofynnol i borthorion gydymffurfio â’r rheoliadau o fewn chwe mis, sy’n golygu y dylai rhyngweithrededd llawn fod ar gael erbyn mis Mawrth 2024.

Yn nodedig, nid yw iMessage Apple yn cael ei ystyried yn wasanaeth negeseuon craidd o dan y rheoliadau hyn, gan nad yw eto'n cwrdd â'r trothwy defnyddiwr a osodwyd gan yr UE.

Wrth symud ymlaen, bydd angen i WhatsApp fynd i'r afael â heriau technegol i sicrhau bod nodweddion uwch fel rhannu ffeiliau, galwadau fideo a negeseuon sain yn rhyngweithredol â gwasanaethau trydydd parti. Mae'r nodwedd newydd hon yn nodi dechrau prosiect pwysig i dîm WhatsApp, wrth iddynt weithio i gydymffurfio â fframwaith rheoleiddio'r UE.

Diffiniadau:

– Deddf Marchnadoedd Digidol (DMA): Fframwaith rheoleiddio a gyflwynwyd gan yr Undeb Ewropeaidd i fynd i’r afael â rôl a phŵer cwmnïau technoleg mawr a elwir yn borthorion.

– Porthorion: Cwmnïau technoleg a nodwyd gan yr UE fel rhai sydd â rheolaeth a dylanwad sylweddol dros farchnadoedd digidol.

– Rhyngweithredu: Gallu gwahanol feddalwedd neu lwyfannau i gyfathrebu a chydweithio’n ddi-dor.

- Gwasanaeth Cyfathrebu Rhyngbersonol Rhif-Annibynnol (N-IICS): Term rheoleiddio a ddefnyddir gan yr UE i gyfeirio at apiau negeseuon.

- Amgryptio o'r dechrau i'r diwedd: Mesur diogelwch sy'n sicrhau preifatrwydd a diogelwch cyfathrebu trwy amgryptio negeseuon mewn ffordd na all ond y derbynwyr bwriedig eu dadgryptio a'u darllen.

Ffynonellau: Canllawiau Deddf Marchnadoedd Digidol yr Undeb Ewropeaidd (DMA), WABetaInfo.