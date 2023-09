Goresgyn Rhwystrau wrth Fabwysiadu Therapiwteg Ddigidol

By

Yng Nghynhadledd Genedlaethol Flynyddol 2023 PBMI, aeth panel ar therapiwteg ddigidol nad yw'n bresgripsiwn i'r afael â'r problemau ymarferol sy'n rhwystro eu hintegreiddio i ofal iechyd prif ffrwd. Mae'r materion hyn yn cynnwys diffyg codau bilio, absenoldeb safoni, a rhanddeiliaid lluosog sy'n gyfrifol am benderfyniadau ynghylch darpariaeth. Yn ogystal, roedd y panelwyr yn cydnabod yr angen i sefydlu safonau tystiolaeth, ystyried y boblogaeth cleifion yn ofalus, a newid y canfyddiad o fanteision presgripsiwn yn ei olygu.

Pwysleisiodd Nate Harold, R.Ph., Pharm.D., o MedOne Rx, bwysigrwydd egluro nad yw budd presgripsiwn yn gyfyngedig i feddyginiaeth. Pwysleisiodd mai nod buddion presgripsiwn yw cyflawni canlyniadau clinigol cadarnhaol am bris fforddiadwy, y gellir eu cyflawni trwy therapiwteg ddigidol, dyfeisiau, strwythurau cymorth, neu wasanaethau hyfforddi iechyd.

Tynnodd Andy Molnar, Prif Swyddog Gweithredol y Gynghrair Therapiwteg Digidol, sylw at yr angen i ddatblygu tystiolaeth ategol ar gyfer therapiwteg ddigidol. Soniodd am ganllaw cynhwysfawr a ddatblygwyd gan ei sefydliad i gynorthwyo gweithgynhyrchwyr a thalwyr i werthuso therapiwteg ddigidol. Er ei fod yn obeithiol am eu dyfodol, cydnabu Molnar y gallai gymryd sawl blwyddyn i therapiwteg ddigidol ddod yn rhan reolaidd o ragnodi gofal iechyd.

Pwysleisiodd Michael Steelman, is-lywydd marchnadoedd a reolir yn Dexcom, bwysigrwydd nodi'r cleifion cywir ar gyfer therapiwteg ddigidol a mabwysiadu ymagwedd hyblyg. Soniodd am enghraifft Calm, ap cysgu a myfyrio a werthir yn uniongyrchol i ddefnyddwyr. Awgrymodd Steelman fod y strategaeth fasnacheiddio orau yn amrywio yn dibynnu ar y therapiwteg digidol penodol.

Aeth Matt Alberico, MBA, o DarioHealth, i'r afael â mater mynediad at therapiwteg ddigidol. Chwalodd y camsyniad mai mynediad i ffonau clyfar yw'r broblem, gan amlygu mai'r her wirioneddol yw mynediad at Wi-Fi neu ddefnyddio data. Roedd Alberico yn eiriol dros lwyfannau asyncronaidd sy'n caniatáu i gleifion ymgysylltu â systemau gofal iechyd, clinigwyr, hyfforddwyr, a llwyfannau digidol yn ôl eu hwylustod. Pwysleisiodd hefyd bwysigrwydd cyflawni'r addewidion o ymgysylltu a chanlyniadau.

Cydnabu'r panelwyr broblemau ymarferol uniongyrchol yn ymwneud â chategorïau ad-dalu Medicare, codau bilio, a llyfr fformiwlâu ar gyfer therapiwteg ddigidol. Buont hefyd yn trafod heriau'r nifer sy'n manteisio ar ddarparwyr a'r angen am addysg yn y gymuned darparwyr. Yn ogystal, nodwyd yr enillion ar fuddsoddiad ac astudiaethau tystiolaeth y byd go iawn fel agweddau hanfodol i dalwyr a gwerthwyr eu hystyried.

I gloi, er bod nifer o rwystrau i'w goresgyn, mynegodd y panel optimistiaeth ynghylch integreiddio therapiwteg ddigidol i ofal iechyd bob dydd yn y dyfodol. Gydag ystyriaeth ofalus o’r boblogaeth cleifion, tystiolaeth ategol, strategaethau masnacheiddio hyblyg, a mynd i’r afael â phryderon ymarferol, mae gan therapiwteg ddigidol y potensial i chwyldroi darpariaeth gofal iechyd.

