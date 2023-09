Western Digital yn Lansio SN770M NVMe SSD ar gyfer Steam Deck a ROG Ally

Mae Western Digital wedi cyflwyno'r SN770M NVMe SSD, a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer dyfeisiau fel y Steam Deck a ROG Ally. Daw'r gyriannau ffactor ffurf M.2 2230 bach mewn opsiynau 500GB, 1TB, a 2TB, gan ddarparu uwchraddiad storio sylweddol i gamers llaw.

Yn flaenorol, roedd ailosod yr SSD y tu mewn i Ddec Steam wedi bod yn gymharol hawdd, ond roedd dod o hyd i gyriannau M.2 2230 yn her. Nid oedd y gyriannau hyn ar gael yn gyffredin i ddefnyddwyr ac fe'u canfuwyd yn fwy cyffredin ar gliniaduron Dell a Microsoft Surface. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa wedi bod yn gwella yn ddiweddar, gyda chwmnïau fel Sabrent, Micron, Corsair, a Framework yn cynnig gyriannau M.2 2230. Rhyddhaodd Fframwaith ei ymgyrch uwchraddio 2TB ei hun yn gynharach eleni hefyd.

Mae mynediad Western Digital i'r farchnad hon yn ddatblygiad cadarnhaol ar gyfer hapchwarae llaw. Mae eu gyriannau'n cynnig cyflymderau trawiadol o hyd at 5,150 MB/s yn seiliedig ar PCIe Gen 4. Mae'r fersiwn 1TB o'r SN770M NVMe SSD ar gael i'w brynu ar siop ar-lein Western Digital a Best Buy am $109.99. Mae'r fersiwn 2TB ar gael yn unig yn Best Buy am $239.99.

Ar y cyfan, mae SN770M NVMe SSD Western Digital yn darparu ateb cyfleus i gamers sy'n edrych i uwchraddio storfa yn eu dyfeisiau llaw. Mae argaeledd y gyriannau hyn gan weithgynhyrchwyr adnabyddus yn gwella'r opsiynau i ddefnyddwyr, gan ei gwneud hi'n haws dod o hyd i uwchraddiadau addas ar gyfer eu dyfeisiau.

