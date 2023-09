Mae Ceir yn Fwy Pwerus nag Erioed: Wedi'i Diwnio 911 Turbo S yn Perfformio'n Well na Porsche 918 Spyder Stoc

By

Ym myd y selogion ceir, mae pŵer yn frenin, ac mae ceir heddiw yn gryfach nag erioed. Yr enghraifft ddiweddaraf o hyn yw'r 911 Turbo S, pwerdy ar y trac sydd wedi dal sylw tiwnwyr ôl-farchnad sy'n ceisio tynnu hyd yn oed mwy o bŵer o'r model. Mae fideo wedi ymddangos yn dangos 911 Turbo S tiwniedig yn mynd benben mewn cyfres o rasys llusgo yn erbyn stoc Porsche 918 Spyder, gan amlygu sut mae'r bwlch perfformiad wedi lleihau rhwng y ddau gar.

O ran powertrain, mae'r 918 Spyder yn defnyddio system hybrid. Mae'n cyfuno injan V4.6 â dyhead naturiol 8-litr â dau fodur trydan, un ar bob echel. Mae'r gosodiad hwn yn arwain at gyfanswm allbwn o 887 marchnerth a 944 pwys-troedfedd o trorym. Ar y llaw arall, nid oes gan y 911 Turbo S gymorth trydan, ond mae'n derbyn alaw ysgafn gan ES Motor. Mae ei injan dau-turbocharged fflat-chwech 3.8-litr yn darparu 650 marchnerth a 590 pwys-troedfedd o trorym ar ffurf stoc. Fodd bynnag, gydag uwchraddiadau fel offer rhyng-oer newydd a phecyn gwacáu titaniwm, mae'r 911 wedi'i diwnio yn cynhyrchu 888 marchnerth a 737 troedfedd o dorque.

Ffactor arall sy'n dylanwadu ar berfformiad yw pwysau. Mae'r 911 Turbo S yn ysgafnach na'r 918 Spyder, sy'n pwyso 3,615 o bunnoedd o'i gymharu â 3,688 pwys y hybrid. Mae gan y ddau gar systemau gyriant pob olwyn ond maent yn defnyddio blychau gêr gwahanol. Daw'r 918 â blwch gêr saith cyflymder, tra bod gan y 911 drosglwyddiad PDK wyth cyflymder.

Mae'r rasys llusgo rhwng y ddau fodel Porsche hyn yn datgelu rhai canlyniadau diddorol. Mae'r Spyder 918 yn mynd ar y blaen yn y ras gyntaf, gan ddal y 911 trwy syndod a chroesi'r llinell derfyn yn gyntaf. Fodd bynnag, yn y tair ras ganlynol, mae'r 911 Turbo S yn sicrhau buddugoliaeth, gan gwblhau'r ras chwarter milltir mewn 9.7 eiliad o'i gymharu â 918 eiliad y 9.9. Mae'r 911 hefyd yn perfformio'n well na'r hypercar hybrid mewn rasys treigl a hyd yn oed yn ennill y prawf brêc.

Roedd y Porsche 918 Spyder yn cael ei ystyried yn gar blaengar ddegawd yn ôl, gyda pherfformiad syfrdanol a thag pris uchel. Fodd bynnag, gall 911 Turbo S diwnio berfformio'n well na'r 918 am ffracsiwn o'r gost. Mae hyn yn dangos y datblygiadau parhaus mewn technoleg fodurol a galluoedd trawiadol tiwnio ôl-farchnad.

