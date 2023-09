iPhone Custom Obscenely Drud Wedi'i Gorchuddio mewn Diemwntau ac Aur

By

Mae cwmni o Rwsia o'r enw Caviar wedi creu iPhone personol hynod o gyfyngol a hynod o ddrud. Mae'r ddyfais foethus hon wedi'i hanelu at y cyfoethog iawn, nad yw'n arbed unrhyw gost o ran detholusrwydd.

Mae Caviar yn disgrifio ei hun fel brand rhyngwladol sy'n arbenigo mewn creu dyfeisiau moethus wedi'u teilwra. Mae eu cynhyrchion yn cyfuno technolegau uchel gyda deunyddiau cain fel aur, diemwntau, lledr naturiol, carbon, enamel gemwaith, meteorynnau, ac arteffactau prin.

Mae'r iPhone personol dan sylw yn costio R11,636,578 syfrdanol. Mae gan y ffôn gasin unigryw wedi'i wneud o aur gwyn 18K ac mae wedi'i grychu â 570 o ddiamwntau unigol. Yn ogystal, mae’n dod gyda’r tlws crog mwclis Snowflake Graff a gynhyrchwyd gan Laurence Graff, gemydd enwog o Loegr. Mae'r crogdlws yn unig yn costio tua R1,323,690.

Mae siâp crogdlws y gadwyn adnabod fel pluen eira gwaith agored ac wedi'i addurno â diemwntau crwn a siâp marquise. Mae'n hongian o gadwyn aur gwyn encrusted gyda diemwntau crwn. Cyfanswm pwysau'r diemwntau yn y crogdlws yw tua 6.65 carats.

Nid dyma'r tro cyntaf i Caviar greu dyfeisiau llaw chwerthinllyd o ddrud. Maent wedi cynhyrchu cynhyrchion o'r blaen fel yr iPhone 7 â gorchudd aur a'r Tyrannophone, sef iPhone 13 Pro wedi'i ymgorffori â dant Tyrannosaurus rex go iawn.

Mae'r dyfeisiau afradlon hyn wedi'u targedu at unigolion sydd â swm annirnadwy o gyfoeth. Er y gall person cyffredin ei chael hi'n anodd amgyffred gwario symiau afresymol o'r fath ar ffôn, i'r cyfoethog iawn, dim ond ffordd arall o fwynhau eu ffordd o fyw moethus yw hi.

Ar y cyfan, mae Caviar wedi sefydlu ei hun fel brand sy'n darparu ar gyfer y cyfoethog iawn, gan ddarparu dyfeisiau arfer unigryw a moethus iddynt.

