Arfer Seiliedig ar Dystiolaeth ac Esblygiad y Rhaglen Methu Aros i Ddysgu

Mae Can't Wait to Learn, rhaglen addysg ddigidol War Child ar gyfer plant yr effeithir arnynt gan wrthdaro, bob amser wedi'i harwain gan dystiolaeth wyddonol. Fodd bynnag, i gael ei ystyried yn wirioneddol “seiliedig ar dystiolaeth,” rhaid i ymyriad fodloni meini prawf penodol. Trwy astudiaeth ar raddfa fawr yn Uganda, mae Methu Aros i Ddysgu bellach wedi bodloni’r meini prawf hyn, gan nodi esblygiad cyffrous i’r rhaglen.

Arfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth yw’r cysyniad y dylai arferion galwedigaethol, megis nyrsio, addysg, neu gymorth seicogymdeithasol i blant, fod yn seiliedig ar dystiolaeth wyddonol. Mae'n golygu defnyddio prosesau ymchwil trwyadl i brofi effaith ymyriadau, yn hytrach na dibynnu ar draddodiad, greddf, neu brofiad personol. Rhaid i sefydliadau cymorth fod yn fodlon dal eu hunain yn atebol i sicrhau nad ydynt yn achosi mwy o ddrwg nag o les.

Mae’r dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn dechrau gydag ymyriadau sy’n destun ymchwil wyddonol, megis gwerthusiadau dichonoldeb neu dreialon rheoledig. Defnyddir canfyddiadau o'r astudiaethau hyn i addasu a gwella'r dull os ydynt yn amhendant neu'n annigonol. Os yw'r canfyddiadau'n gadarnhaol, mae'r ymyriad yn symud ymlaen i gam nesaf y gwerthusiad.

Bu Methu Aros i Ddysgu yn destun hap-dreial rheoledig yn Uganda dros y 18 mis diwethaf. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys 1507 o blant o 30 o ysgolion yn Ardal Isingiro. Disodlodd hanner yr ysgolion wersi Saesneg a mathemateg rheolaidd gyda Can't Wait to Learn i gymharu ei effeithiolrwydd yn uniongyrchol. Mae canlyniadau'r astudiaeth, a gyhoeddir yn fuan mewn cyfnodolyn gwyddonol, yn dangos bod Can't Wait to Learn nid yn unig yn perfformio'n well nag addysg safonol ond hefyd yn perfformio'n well na'r rhan fwyaf o raglenni EdTech a ddefnyddir mewn lleoliadau tebyg.

Mae'r treial hwn yn Uganda yn cadarnhau Methu Aros i Ddysgu fel rhaglen lawn sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'n rhan o gasgliad o 10 astudiaeth ymchwil a gynhaliwyd gan War Child mewn gwledydd fel Chad, Gwlad yr Iorddonen, Libanus, a Sudan ers sefydlu'r rhaglen. Yn Swdan, canfu astudiaeth fod plant wedi gwella bron ddwywaith cymaint mewn mathemateg a bron deirgwaith yn fwy mewn darllen o gymharu â rhaglen ddysgu'r llywodraeth ar gyfer plant y tu allan i'r ysgol.

Mae'r garreg filltir hon yn Uganda yn nodi dechrau taith ddringo Methu Aros i Ddysgu. Yn unol â'r dull lleoleiddio, mae gweithrediad y rhaglen wedi'i drosglwyddo i'r fwrdeistref leol. Trwy rannu'r hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio trwy ymchwil, nod Methu Aros i Ddysgu yw hyrwyddo cynnydd ystyrlon tuag at ddarparu addysg deg, o ansawdd am ddim i bob plentyn y mae gwrthdaro yn effeithio arno.

Datblygwyd Can't Wait to Learn i ddechrau yn Swdan yn 2012 ac ers hynny mae wedi cael ei brofi a'i weithredu mewn gwahanol wledydd. Mae wedi cyrraedd tua 100,000 o blant hyd yn hyn, gyda rhagolygon addawol ar gyfer twf yn y dyfodol.

