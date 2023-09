GITrive Vivante Health yn cael ei Gydnabod am Dechnoleg AI a Lles Cymhorthdal ​​y Cyflogwr

By

Mae Vivante Health wedi’i ddewis yn rownd yr wyth olaf mewn dau gategori yng Ngwobrau Iechyd Digidol 2023 Sefydliad y Ganolfan Iechyd Digidol. Mae platfform rhithwir GITrive y cwmni yn defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) ac mae'n cael ei gydnabod am y Defnydd Gorau o AI mewn Technoleg Iechyd a'r categorïau Lles Cymhorthdal ​​​​Cyflogwr.

Mae GITrive yn ddatrysiad iechyd treulio digidol sy'n cynnig cefnogaeth i unigolion sy'n dioddef o anhwylderau treulio. Mae'r platfform yn cyfuno technoleg sy'n cael ei gyrru gan AI, cymorth rownd y cloc gan ddietegwyr cofrestredig a hyfforddwyr iechyd, a mynediad at rwydwaith o internwyr a gastroenterolegwyr ar gyfer diagnosis a thriniaeth. Mae'r canlyniadau'n drawiadol, gyda dros 90% o ddefnyddwyr yn nodi gwell symptomau treulio ac ansawdd bywyd. At hynny, mae sefydliadau sy'n cynnig GIThrive fel budd cyflogai yn profi gostyngiadau o 15% neu fwy mewn costau meddygol sy'n gysylltiedig â threulio.

Yn y categori Defnydd Gorau o AI mewn Tech Iechyd, mae GITrive Vivante Health yn sefyll allan am ei gynlluniau gofal personol sy'n dibynnu ar AI a dysgu peiriannau. Mae'r cynlluniau hyn wedi'u cynllunio i liniaru symptomau treulio a lleihau costau gofal iechyd. Gall argymhellion gynnwys addasiadau dietegol a ffordd o fyw, adnoddau addysgol ar-lein, therapi gwybyddol-ymddygiadol, ymgynghoriadau â hyfforddwyr iechyd, ac ymyriadau clinigol fel profion labordy ac apwyntiadau teleiechyd.

Mae cynnwys y categori Lles Cymhorthdal ​​Cyflogwr Gorau yn adlewyrchiad o bartneriaethau Vivante gyda chyflogwyr i ymgorffori iechyd treulio yn eu cynlluniau buddion. Drwy roi GITrive ar waith, mae sefydliadau wedi gweld gostyngiadau mewn costau gofal iechyd sy'n gysylltiedig â phroblemau treulio. Mae gweithwyr wedi dangos gwell ymlyniad wrth feddyginiaeth ac addasu ymddygiad, gan arwain at lai o ymweliadau ag ystafelloedd brys a derbyniadau i'r ysbyty. Mewn gwirionedd, mae materion gastroberfeddol ymhlith y pum prif dreuliau gofal iechyd i lawer o gwmnïau.

Mae Prif Swyddog Gweithredol Vivante Health, Bill Snyder, yn tynnu sylw at bwysigrwydd cynlluniau triniaeth personol a chymorth parhaus a gynigir gan lwyfan GITrive. Gyda GITrive, mae gan unigolion fynediad at gyfoeth o adnoddau iechyd treulio mewn un lle, gan ganiatáu ar gyfer gofal ar unwaith a pharhad triniaeth. Mae Snyder yn diolch am y gydnabyddiaeth yn y ddau gategori, gan bwysleisio'r effaith gadarnhaol y mae Vivante Health yn ei chael ar ei aelodau a'r canlyniadau profedig y maent yn eu cyflawni.

Cyhoeddir y rownd derfynol ar gyfer y Gwobrau Iechyd Digidol ar Fedi 22, a bydd yr enillwyr yn cael eu datgelu yn y Rownd Derfynol Fawr yn HLTH 2023 yn Las Vegas ar Hydref 9.

