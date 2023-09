Unity yn Cyhoeddi Taliadau Newydd ar gyfer Gosodiadau Gêm Gan Ddefnyddio Undod Engine

Mae Unity, platfform datblygu gêm blaenllaw, wedi cyhoeddi yn ddiweddar y bydd yn gweithredu tâl newydd am bob gêm a osodir gan ddefnyddio'r Unity Engine. Bydd y tâl hwn, a elwir yn Undod Runtime Fee, yn berthnasol i gemau sydd wedi pasio trothwy refeniw penodol a chyfrif gosod oes yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r trothwyon a'r ffioedd penodol yn amrywio yn dibynnu ar y math o danysgrifiad Unity sydd gan y datblygwr. Ar gyfer defnyddwyr Unity Personal ac Unity Plus, mae'r trothwy refeniw wedi'i osod ar $200,000 y flwyddyn, gyda chyfrif gosod oes o 200,000. Ar y llaw arall, mae gan gyfrifon Unity Pro ac Unity Enterprise drothwy uwch o $1 miliwn mewn refeniw y flwyddyn ac 1 miliwn o osodiadau oes.

Mae'r ffioedd ar gyfer mynd dros y trothwyon hyn hefyd yn wahanol ar gyfer pob math o danysgrifiad. Codir $0.20 ar ddatblygwyr Unity Personal am bob gosodiad uwchlaw'r trothwy, tra bod cyfrifon Unity Enterprise ond yn talu $0.01 am bob gosodiad dros 2 filiwn. Mae datblygwyr mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg yn derbyn ffioedd gostyngol, gyda chyfrifon Unity Personal yn talu $0.02 fesul gosodiad a chyfrifon Menter yn talu $0.005 fesul gosodiad.

Yn nodedig, bydd y ffioedd hyn hefyd yn berthnasol i gemau presennol sydd wedi'u hadeiladu ar Unity os ydynt yn cwrdd â'r trothwyon cyfrif refeniw a gosod. Mae'n bwysig nodi nad yw'r Ffi Undod Rhedeg yn berthnasol i geisiadau nad ydynt yn ymwneud â hapchwarae.

Mae Unity yn cyfiawnhau gweithredu'r ffi hon trwy dynnu sylw at y ffaith bod Unity Runtime wedi'i osod hefyd bob tro y caiff gêm ei lawrlwytho. Mae'r cwmni'n credu bod ffi seiliedig ar osod yn cadw'r enillion ariannol o ymgysylltu â chwaraewyr ar gyfer crewyr, yn wahanol i fodel rhannu refeniw.

Yn ogystal â'r newidiadau hyn, mae Unity wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol o'i haen danysgrifio Unity Plus. Bydd tanysgrifwyr presennol Plus yn cael cyfle i uwchraddio i Unity Pro am flwyddyn am y pris Plus.

Mae'r Unity Engine, sy'n adnabyddus am ei alluoedd datblygu gemau amlbwrpas a phwerus, yn ymfalchïo mewn biliynau o lawrlwythiadau misol. Nod y strwythur ffioedd newydd hwn yw cefnogi twf a datblygiad parhaus crewyr gêm wrth gynnal cyfanrwydd ecosystem Unity.

