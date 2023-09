Dyfodol Stoc yr UD yn brwydro wrth i Fasnachwyr Aros am Ddigwyddiad Apple a Data Economaidd

By

Mae dyfodol stoc yr Unol Daleithiau yn wynebu heriau wrth i fasnachwyr barhau i fod yn ofalus cyn digwyddiad marchnata Apple a data chwyddiant allweddol a gwerthiannau manwerthu. Gostyngodd dyfodol S&P 500 0.2%, gostyngodd dyfodol Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 0.2%, a gostyngodd dyfodol Nasdaq 100 0.3%. Ddydd Llun, cododd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 0.25%, cynyddodd y S&P 500 0.67%, ac enillodd y Nasdaq Composite 1.14%.

Mae masnachwyr yn betrusgar i wneud betiau bullish sylweddol oherwydd catalyddion marchnad sydd ar ddod. Mae cyfranddaliadau Apple ychydig yn uwch wrth i fuddsoddwyr aros am ddigwyddiad marchnata'r cwmni, lle disgwylir i iPhones newydd gael eu datgelu. Mae gan y digwyddiad y potensial i gael effaith sylweddol ar y farchnad. Yn ogystal â digwyddiad Apple, bydd awydd am stociau technoleg mawr hefyd yn cael ei brofi gyda rhestriad $50 biliwn ARM yn Efrog Newydd. Mae'r IPO eisoes wedi'i ordanysgrifio 10 gwaith, gan awgrymu galw addawol a allai arwain at adolygiad cynyddol o bris yr IPO.

Ffactor arall sy'n effeithio ar deimlad y farchnad yw meincnod costau benthyca 10 mlynedd yr Unol Daleithiau, sy'n agos at eu lefelau uchaf ers 2008. Mae masnachwyr yn gwylio diweddariadau economaidd yn agos, gan gynnwys adroddiad mynegai prisiau defnyddwyr yr Unol Daleithiau ar gyfer prisiau cynhyrchwyr Awst ac Awst a niferoedd gwerthu manwerthu. Bydd y data hwn yn dylanwadu ar broses gwneud penderfyniadau'r Gronfa Ffederal yn eu trafodaethau polisi sydd ar ddod. Er gwaethaf yr heriau, mae'r Gronfa Ffederal yn dal i fod yn ymroddedig i sefydlogi'r economi, er y gallai gymryd amser i gyflawni'r targed chwyddiant dymunol o 2%.

Yn gyffredinol, bydd yr wythnos hon yn datgelu cyfeiriad marchnadoedd ecwiti yr Unol Daleithiau, yn dibynnu ar ganlyniad y digwyddiadau sydd i ddod a data economaidd.

Ffynonellau: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management