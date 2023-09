Cystadleuydd Newydd yn y Gêm Ffôn Clyfar: The Nothing Phone 2

By

Mewn byd sy'n cael ei ddominyddu gan iPhones ac Androids, mae'r cwmni o Lundain, Nothing, wedi ymuno â'r farchnad ffonau clyfar gyda'i raglen arloesol, Nothing Phone 2. Wedi'i gynllunio fel dewis arall sy'n tynnu sylw llai o ffonau clyfar traddodiadol, mae'r Nothing Phone 2 yn cynnig profiad defnyddiwr unigryw.

Fel defnyddiwr iPhone brwd am 16 mlynedd, penderfynais gymryd seibiant o'm dyfais arferol a rhoi cynnig ar y Ffôn Dim 2 yn ystod taith 2 wythnos o amgylch Ewrop. Er gwaethaf addasiad cychwynnol fy nhestunau yn troi'n wyrdd, canfûm y gallwn oroesi heb fy iPhone annwyl.

Mae iPhones Apple wedi bod yn epitome technoleg ffôn clyfar, ond gyda phob datganiad newydd, mae'r newidiadau wedi dod yn llai arwyddocaol. Mae wedi dod yn fwyfwy heriol argyhoeddi defnyddwyr i uwchraddio, gan fod y gwelliannau'n ymddangos yn fân, megis uwchraddio camera neu welliannau batri bach.

Dyma lle mae'r Nothing Phone 2 yn dod i mewn. Wedi'i greu gan yr entrepreneur technolegol Carl Pei, mae Nothing yn cynnig golwg adfywiol ar brofiad ffôn clyfar. Mae'r Nothing Phone 2 yn rhedeg ar system weithredu Android ac mae'n cynnwys rhyngwyneb defnyddiwr graffigol unigryw a goleuadau hysbysu “Glyph” ar gefn y ddyfais.

Yn wahanol i ffonau smart traddodiadol gydag eiconau app lliwgar, mae Nothing yn cymryd agwedd wahanol. Mae'r delweddau monocromatig ar gyfer apps wedi'u cynllunio'n fwriadol i leihau'r demtasiwn i ddefnyddio'r ffôn yn ormodol. Nod y dewis dylunio hwn yw lleihau'r pethau sy'n tynnu sylw a hyrwyddo profiad ffôn clyfar sy'n canolbwyntio mwy ac yn fwy ystyriol.

Trwy gynnig dewis arall i'r profiad ffôn clyfar arferol, mae'r Nothing Phone 2 yn herio status quo y diwydiant sy'n cael ei ddominyddu gan Apple ac Android. Mae'n darparu opsiwn newydd i'r rhai sy'n chwilio am ddyfais sy'n tynnu llai o sylw. Erys i'w weld a fydd y Ffôn Dim 2 yn ennill apêl dorfol, ond heb os, mae'n ychwanegiad diddorol i'r farchnad.

Ffynonellau:

- Ceisiodd Josh Rogosin a Leila Fadel o NPR gymryd hunlun gyda'r iPhone gwreiddiol.

– Nothing Phone 2 gan Nothing, cwmni o Lundain.