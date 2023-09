By

Crynodeb: Dywedir bod Samsung Foundry yn ymgorffori pecynnu FO-WLP (pecynnu lefel wafferi Fan-out) yn ei sglodyn Tensor G3, y disgwylir iddo gynnig gwell effeithlonrwydd, gwell perfformiad graffeg, ac arbedion ynni. Mae FO-WLP wedi cael ei ddefnyddio o'r blaen gan Qualcomm a MediaTek, ond mae hyn yn nodi gweithrediad cyntaf Samsung Foundry o'r dechnoleg. Bydd y sglodyn Tensor G3, sydd wedi'i adeiladu ar yr Exynos 2400, yn cynnwys CPU 9-craidd a GPU Arm Immortalis G715 gyda chraidd 10, gan roi hwb i'w alluoedd prosesu a graffeg. Disgwylir i'r sglodyn ymddangos am y tro cyntaf ar ddyfeisiau Pixel 8 a Pixel 8 Pro Google ar Hydref 4.

Mae'r sglodyn Tensor G3, a ddatblygwyd gan Samsung Foundry, ar fin chwyldroi technoleg sglodion ffôn clyfar trwy integreiddio pecynnau FO-WLP (pecynnu lefel wafferi Fan-allan). Mae'r dechneg becynnu hon, a gyflwynwyd gan Qualcomm a MediaTek, yn gwella effeithlonrwydd, perfformiad graffeg, ac arbedion pŵer. Gyda'r symudiad hwn, nod Samsung Foundry yw cryfhau ei safle yn y farchnad sglodion ffôn clyfar.

Bydd y sglodyn Tensor G3, sy'n seiliedig ar yr Exynos 2400, yn pweru'r dyfeisiau Pixel 8 a Pixel 8 Pro sydd ar ddod gan Google. Mae ganddo gyfluniad CPU 9-craidd, gan gynnwys un craidd cysefin Cortex-X3, pedwar craidd Cortex-A715, a phedwar craidd Cortex-A510. Mae'r gosodiad CPU hwn yn addo gwell pŵer prosesu ac effeithlonrwydd, gan alluogi defnyddwyr i fwynhau amldasgio llyfnach a gweithredu cymwysiadau yn gyflymach.

O ran galluoedd graffeg, bydd y sglodyn Tensor G3 yn defnyddio GPU Arm Immortalis G715, sydd â 10 craidd. Mae hyn yn cynrychioli uwchraddiad o'r 7-craidd G710 blaenorol, gan alluogi defnyddwyr i brofi perfformiad hapchwarae a graffeg mwy trochi yn eu ffonau smart Pixel 8.

Trwy ymgorffori technoleg pecynnu FO-WLP, nod y sglodyn Tensor G3 o Samsung Foundry yw lliniaru'r gwres a gynhyrchir wrth wneud y mwyaf o effeithlonrwydd pŵer. Bydd hyn yn arwain at ddyfeisiau sy'n rhedeg yn oerach ac yn para'n hirach rhwng taliadau, gan wneud y gorau o brofiad cyffredinol y defnyddiwr.

