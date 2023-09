EA yn Cyhoeddi Prosiect Rene: Bydd Gêm Next-Gen Sims Am Ddim i'w Lawrlwytho

Mae EA wedi datgelu manylion newydd am ei gêm Sims cenhedlaeth nesaf sydd ar ddod, gyda'r enw cod Project Rene. Mewn post blog yn ystod cyflwyniad Behind The Sims , cyhoeddodd y cwmni y bydd y gêm ar gael i'w lawrlwytho am ddim. Mae'r symudiad hwn yn dilyn llwyddiant The Sims 4 yn mynd am ddim y llynedd.

Mae'r opsiwn lawrlwytho am ddim ar gyfer Project Rene yn golygu y bydd chwaraewyr yn gallu ymuno, chwarae, ac archwilio'r gêm heb fod angen tanysgrifiad, pryniant gêm graidd, na mecaneg ynni. Mae EA yn bwriadu ei gwneud hi'n hawdd i chwaraewyr wahodd neu ymuno â ffrindiau a phrofi nodweddion, straeon a heriau newydd.

Fodd bynnag, eglurodd EA y bydd gan y gêm gynnwys a phecynnau y gellir eu prynu o hyd, yn debyg i The Sims 4. Ond efallai y bydd y strwythur prisio a sut y bydd yr eitemau hyn yn cael eu gwerthu yn wahanol i'r gêm gyfredol. Rhoddodd EA enghraifft o ychwanegu tywydd sylfaenol fel nodwedd am ddim i bawb, tra gall pecynnau yn y dyfodol ganolbwyntio ar themâu penodol fel chwaraeon gaeaf neu gystadlaethau.

Nid yw rhyddhau Prosiect Rene yn golygu diwedd y gefnogaeth i The Sims 4. Mae EA yn bwriadu parhau i ddarparu diweddariadau a chynnwys newydd ar gyfer cymuned The Sims 4 yn y dyfodol agos.

Er nad oes dyddiad lansio penodol wedi'i gyhoeddi, mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi bod yn gweithio tuag at broses ddatblygu fwy tryloyw ar gyfer Prosiect Rene. Datgelodd y cwmni yn flaenorol y bydd y gêm yn cynnig profiadau unigol ac aml-chwaraewr, gyda mwy o wybodaeth am y gydran aml-chwaraewr i'w datgelu yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

