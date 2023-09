Nodweddion Newydd iPhone 15 Pro Apple ac iPhone 15 Pro Max

By

Disgwylir i Apple ryddhau ei ffonau smart blaenllaw diweddaraf, yr iPhone 15 Pro ac iPhone 15 Pro Max, ac maent yn dod â rhai nodweddion newydd cyffrous. Un o'r newidiadau mwyaf nodedig yw cyflwyno'r botwm Gweithredu newydd, a fydd yn disodli'r switsh Ring / Silent traddodiadol sydd wedi bod yn un o brif elfennau'r iPhone ers ei sefydlu.

Mae'r botwm Gweithredu, sy'n debyg i'r un a geir ar yr Apple Watch Ultra, yn fotwm gwthio mecanyddol a fydd yn rhoi'r gallu i ddefnyddwyr alluogi swyddogaethau y gellir eu haddasu â llaw. Yn seiliedig ar god a geir yn y iOS 17 beta, disgwylir y bydd y botwm Gweithredu yn gallu cyflawni sawl cam y gellir eu haddasu yn y gosodiadau:

Hygyrchedd: Mae'n galluogi defnyddwyr i gael mynediad at amrywiol osodiadau hygyrchedd megis VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, a mwy.

Llwybrau byr: Yn galluogi defnyddwyr i redeg llwybrau byr a grëwyd yn yr app Shortcuts, megis anfon negeseuon, chwarae rhestri chwarae, neu reoli dyfeisiau cartref craff.

Modd Tawel: Fel y switsh Ring/Distaw, gall y botwm Gweithredu newid y modd tawel ymlaen neu i ffwrdd, gan dewi neu ddad-dewi'r canwr a'r rhybuddion.

Camera: Yn lansio'r app Camera ac yn caniatáu i ddefnyddwyr dynnu lluniau neu fideos gydag un gwasg o'r botwm Gweithredu.

Flashlight: Yn troi ymlaen neu oddi ar y flashlight ar gefn y ddyfais.

Ffocws: Yn actifadu neu ddadactifadu modd Ffocws.

Chwyddwr: Yn actifadu'r app Magnifier, gan droi camera'r iPhone yn ddyfais chwyddo ar gyfer testun neu wrthrychau bach.

Cyfieithu: Yn lansio'r ap Cyfieithu ac yn galluogi defnyddwyr i ddechrau sgyrsiau neu gyfieithiadau gydag un gwasgiad o'r botwm Gweithredu.

Memos Llais: Yn dechrau neu'n stopio recordio memos llais gyda'r app Memos Llais.

Mae'r nodweddion newydd hyn yn gwneud y botwm Gweithredu yn un o ffactorau gwahaniaethu allweddol yr iPhone 15 Pro ac iPhone 15 Pro Max.

Yn ogystal â'r botwm Gweithredu, dywedir bod yr iPhone 15 Pro yn cynnwys ffrâm ganol wedi'i gwneud o ditaniwm Gradd 5, gan arwain at ddyfais llawer ysgafnach. Amcangyfrifir ei fod hyd at 10 y cant yn ysgafnach na'i ragflaenydd, yr iPhone 14 Pro.

Mae Apple yn dadorchuddio cyfres iPhone 15 yn fuan, ochr yn ochr â chyhoeddiadau cynnyrch posibl eraill. Cadwch lygad am fwy o ddiweddariadau a sylw ar ddatblygiadau diweddaraf Apple.

Ffynonellau: MacRumors